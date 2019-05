Nuovo no al Palermo | play off di B si giocano

Lavoro : allarme Slc Cgil Palermo - 'lap call center Nuovo caporalato povero' (2) : (AdnKronos) - Da qui la lotta tra gli operatori per accaparrarsi le liste da chiamare più remunerative. Lavoratori pagati solo nel tempo effettivo del colloquio con il cliente. "Bisogna vergognarsi che migliaia di ragazzi che cercano di lavorare in una Sicilia impantanata nella mafia e nel deserto i

Lavoro : allarme Slc Cgil Palermo - 'lap call center Nuovo caporalato povero' : Palermo, 15 mag. (AdnKronos) - "Lavoratori usati come polli nelle gabbie, sfruttati, mortificati". I lap dei call center palermitani come il "nuovo caporalato" povero. A lanciare l'allarme è la Slc Cgil Palermo. "Stiamo assistendo a una nuova ondata di schiavitù che coinvolge migliaia di lavoratori

Palermo : falsi incidenti - pm 'le simulazioni in una stalla a Borgo Nuovo' : Palermo, 15 mag. (AdnKronos) - Le lesioni alle false vittime degli incidenti stradali venivano inferte in una stalla annessa ad una villa seicentesca in via Mango di Palermo, storica roccaforte della famiglia Cintura di Borgo Nuovo, dove sono stati registrati tre episodi nel corso dei quali sono sta

Palermo - il Nuovo presidente Alessandro Albanese in conferenza : “Sanzioni del TFN? Sono sereno” : Niente da fare per il Palermo, il club rosanero ha fallito la promozione in Serie A ed adesso si giocherà la promozione ai playoff Il neo presidente rosanero Alessandro Albanese parla in conferenza stampa: “intanto la risposta della citta’ e’ stata eccezionale, un grande orgoglio per il nuovo corso del Palermo; vuol dire che qualcosa stiamo facendo e che il Palermo e’ attrezzato per dire la propria ai playoff. ...

Aeroporti : Nuovo look per Falcone-Borsellino di Palermo - cantieri aperti da metà luglio (2) : (AdnKronos) - Gli interventi riguarderanno l’adeguamento alla normativa antisismica; la ristrutturazione architettonica del terminal; la realizzazione di impianti elettrici, idrici, meccanici, speciali, antincendio e fotovoltaici; opere accessorie come rampe pedonali, pontili di collegamento al piaz

Aeroporti : Nuovo look per Falcone-Borsellino di Palermo - cantieri aperti da metà luglio : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - Partiranno a metà luglio, con una durata di circa due anni, i lavori per l'ampliamento del terminal passeggeri dell'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Il cda di Gesap, la società che gestisce l’aeroporto, ha infatti affidato per 1,3 milioni di euro la direzione d

Chi è Attilio Coco : Nuovo consigliere nel CdA del Palermo : Attilio Coco, abruzzese di nascita, ma poi trasferitosi a Prato per motivi di lavoro, è dottore Commercialista e revisore legale, docente di economia e ragioneria ed è fondatore di uno studio con ...

Repubblica Palermo - Ecco il Nuovo governo rosa : azzardo o affare? - : Lungo invece l'elenco dei soci High Share Holding Spa , nata nel 2015,, che raduna professionisti del mondo bancario, manager, consulenti e imprenditori, oltre alla società Desa srl e SiReF Spa: l'...

Palermo : Albanese è il Nuovo presidente : ANSA, - Palermo, 3 MAG - La prima assemblea dei soci del nuovo Palermo, passato stamattina sotto la proprietà di Arkus Network attraverso la società veicolo Sporting Network, ha nominato il nuovo ...

Cessione Palermo - fumata bianca ad un passo : tutti i dettagli sul Nuovo ‘corso’ rosanero : Cessione Palermo – E’ praticamente fatta per il passaggio di proprietà in casa Palermo, dopo 17 anni termina la gestione Maurizio Zamparini. Il nuovo corso sarà legato ad Arkus Network e ai fratelli Tuttolomondo, riunione fiume nelle ultime ore per definire gli ultimi dettagli, presente il banchiere e futuro presidente del Palermo, Vincenzo Macaione, Walter Tuttolomondo, la firma è prevista già nella giornata di domani. Il ...

Un Nuovo volo diretto collega Palermo e Vilnius : Da ieri sera Palermo e Vilnius sono più vicine grazie a un volo diretto realizzato da Tour Plus in collaborazione con Itaka che sarà operativo presto

Udc : Caltanissetta - è Gero Palermo Nuovo coordinatore provinciale giovani : Palermo, 26 apr. (AdnKronos) - Gero Palermo è stato nominato coordinatore provinciale giovani Udc di Caltanissetta. Trentadue anni, ingegnere informatico e delle telecomunicazioni, consulente, startupper ed innovatore sociale, Palermo, si legge in una nota del partito, "avrà il difficile compito di

Serie B - ufficiale : Delio Rossi Nuovo tecnico del Palermo : Palermo - I rumors dei giorni passati ora si sono trasformati in una concreta ufficialità: il nuovo allenatore del Palermo è Delio Rossi . Il riminese classe 1960 prende il posto dell'esonerato ...

Palermo : Delio Rossi Nuovo allenatore : Palermo, 24 APR - Delio Rossi è ufficialmente il nuovo allenatore del Palermo. Ieri sera l'arrivo in città, stamattina la firma sul contratto che lo legherà fino al 30 giugno al club rosanero. Il suo ...