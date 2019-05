Nuovi smartphone disponibili a rate con Wind e Tre | OPPO Reno | Samsung Galaxy S10 e

Da Huawei Y5 2019 a Samsung Galaxy A70 : Vodafone propone Nuovi smartphone acquistabili a rate : Il listino dell’iniziativa Telefono Facile di Vodafone, che permette ai clienti di acquistare smartphone a rate, è appena stato aggiornato: Vodafone Smart N10, Samsung Galaxy A20e, Huawei Y5 2019 e Samsung Galaxy A70 sono i device inseriti. Telefono Facile prevede un contributo iniziale, 30 rate mensili e un’eventuale rata finale (da saldare solo ed esclusivamente nel caso in […] L'articolo Da Huawei Y5 2019 a Samsung Galaxy ...

Xiaomi e ASUS prendono in giro i Nuovi smartphone di OnePlus e preannunciano le loro novità : I team di Xiaomi e ASUS sfruttano l'occasione della presentazione di OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro per stuzzicare OnePlus e i suoi smartphone

Ecco i Nuovi smartphone disponibili a rate con Wind e Tre : Da domani, lunedì 13 maggio 2019, il portafoglio di smartphone di Wind e Tre si arricchirà di diversi nuovi modelli di fascia media

Tre sta per accogliere quattro Nuovi smartphone - Wind prosegue la campagna Wind Family : Tre sta per accogliere nel suo listino quattro nuovi smartphone Android appena presentati, mentre Wind prosegue con la sua campagna Wind Family, proponendo l'offerta convergente ai già clienti di linea fissa o mobile.

Samsung annuncia due Nuovi sensori fotografici per smartphone da 64 e 48 Megapixel : ISOCELL Bright GW1 da 64 MP e GM2 da 48 MP sono due nuovi sensori fotografici appena presentati da Samsung: racchiudono le tecnologie DCG, HDR fino a 100 dB, SuperPD e Tetracell.

I Nuovi occhiali con Realtà Aumentata di Epson possono essere collegati allo smartphone : Epson ha lanciato gli occhiali Moverio BT-30C con Realtà Aumentata, che si collegano a uno smartphone Android o a un PC Windows tramite USB Type-C

Google Pixel 3a - presentati i Nuovi smartphone low cost di Big G : ... come sull'intera gamma Pixel, è disponibile la funzione di realtà aumentata in Google Maps che consente quando si è in giro per la città di vedere le indicazioni a piedi sovrapposte al mondo reale e ...

Moto RAZR - il primo smartphone pieghevole di Motorola - appare in Nuovi render : Moto RAZR, il primo smartphone pieghevole di Motorola, fa una nuova apparizione in una serie di render mostrando le sue presunte forme.

Entro fine aprile Nuovi aumenti TIM con l’acquisto di smartphone a rate : i modelli coinvolti : Stanno arrivando ulteriori aumenti TIM, anche se stavolta non connessi ai piani che gli utenti hanno sottoscritto. Dopo le rimodulazioni in arrivo a maggio e trattate sulle nostre pagine non molto tempo fa, tocca oggi 25 aprile concentrarsi sui rincari previsti per coloro che intendono acquistare smartphone a rate tramite la compagnia telefonica. Cerchiamo dunque di capire come a breve cambieranno le cose, considerando il fatto che le modifiche ...

Raggiunti Nuovi traguardi nello sviluppo delle batterie a stato solido per smartphone : Un team di ingegneri della Columbia University ha scoperto un metodo per stabilizzare elettroliti solidi in metallo al litio, ovvero batterie allo stato solido L'articolo Raggiunti nuovi traguardi nello sviluppo delle batterie a stato solido per smartphone proviene da TuttoAndroid.

OUKITEL spopola alla fiera di Hong Kong - con tre Nuovi - smartphone tra cui OUKITEL K12 : All'annuale fiera di Hong King, OUKITEL ha portato oltre venti smartphone, tra cui tre nuove proposte della serie K, incluso il nuovo K12.

Nuovi dettagli su due smartphone Redmi - Samsung Galaxy A40s - Honor 20 Lite e Meizu 16s : Giornata ricca di novità per due smartphoneRedmi, per Samsung Galaxy A40s, Meizu 16S e Honor 20 Lite, dei quali scopriamo numerose novità.

Galaxy A - sei Nuovi smartphone per tutte le tasche : Schermo ampio e fotocamera intelligente per i modelli appena lanciati dalla casa coreana, dai 159 euro in su

Pianificato il lancio di EMUI 9 su 6 Nuovi smartphone Honor e Huawei : lista e appuntamento con il rilascio : Il viaggio dell'aggiornamento EMUI 9 continua verso nuovi device Honor e anche Huawei, smartphone non più giovanissimi ma pure di segmento intermedio e non certo dei veri top di gamma. Il riferimento (in particolare) è a ben 6 i dispositivi che nei prossimi giorni, in realtà già la prossima settimana, riceveranno proprio la nuova interfaccia basata su Android 9 Pie. Ad annunciarlo è anche il sito GSMArena che ha intercettato un annuncio dello ...