Nuoto : Gregorio Paltrinieri si allenerà in altura negli USA. Buone notizie per il campione olimpico dei 1500 sl : Arrivano ottime notizie sul fronte “Gregorio Paltrinieri”. L’azzurro, che si era infortunato al gomito nell’arrivo della 5 km vinta ai Campionati USA in acque libere, avrà modo di allenarsi e di recuperare prima del previsto dal suo infortunio. Come rivela, infatti, La Gazzetta dello Sport, il campione olimpico e mondiale dei 1500 stile libero raggiungerà i suoi compagni del gruppo di Stefano Morini in altura a Flagstaff ...

Nuoto : Gregorio Paltrinieri in gara a Merano. Confermata la presenza dell’azzurro dopo l’infortunio al gomito : Non è un momento facile per Gregorio Paltrinieri. L’infortunio al gomito all’arrivo della 5 km in Florida, vinta dal carpigiano nei campionati USA in acque libere, lo ha costretto a 10/15 giorni di stop e riposo prima di riprendere ad allenarsi. Un contrattempo che non ci voleva sulla strada del campione olimpico che puntava a vincere i Mondiali a Gwangju (21-28 luglio) sulle sue distanze (800-1500 sl), oltre ad inseguire il sogno di ...

Nuoto - come sta Gregorio Paltrinieri dopo l’infortunio? Sinovite al gomito e 15 giorni di riposo - marcia rallentata verso i Mondiali : Gregorio Paltrinieri si è infortunato domenica scorsa in occasione della 5 km di Key Biscayne (USA): il Campione Olimpico dei 1500 metri ha toccato la piastra di arrivo con troppa energia e il gomito destro si è gonfiato a causa di un forte versamento di sangue che è stato prontamente aspirato. Ieri l’emiliano è tornato in Italia con il braccio al collo e, una volta atterrato a Bologna, si è subito spostato a Modena per sottoporsi a un ...

Nuoto : che sfortuna per Gregorio Paltrinieri. Infortunio al gomito toccando la piastra - salta il ritiro in altura : Un colpo di sfortuna che davvero non ci voleva. Il passaggio graduale al Nuoto di fondo sembrava andare per il meglio per Gregorio Paltrinieri, che negli Stati Uniti nel fine settimana aveva dominato le gare in quel di Miami, lanciandosi al meglio per il momento clou della stagione. Ora però un intoppo a frenare la corsa del fenomeno carpigiano: una distorsione del gomito destro da iperestensione che lo costringerà a star fermo per almeno due ...

Nuoto : il caimano Gregorio Paltrinieri fa doppietta a Key Biscayne. Il sogno olimpico delle acque libere non è utopia : Dalla Florida con furore. No, non è il titolo di un film né tanto meno un tentativo di attirare l’attenzione a caso. E’ una constatazione che Gregorio Paltrinieri si è reso protagonista di un weekend a Key Biscayne di grande livello. Ci si riferisce alla magica doppia 5-10 km realizzata nelle acque statunitensi, sede dei Campionati USA di Nuoto di fondo. Greg e i suoi compagni di allenamento, guidati da Stefano Morini, hanno ...

Nuoto di fondo : Gregorio Paltrinieri concede il bis e vince anche la 5 km dei Campionati USA. Tripletta italiana con Acerenza e Sanzullo : Gregorio Paltrinieri in versione Cristoforo Colombo. L’azzurro ci ha preso gusto e, dopo aver dominato la scena nella 10 km nei Campionati USA in Florida, ha concesso il bis anche nella 5 km odierna, che si è disputata sempre nelle acque di Miami, dimostrando di aver acquisito sempre più dimestichezza in questa tipologia di gara. A Key Biscayne Greg ha posto il proprio sigillo in una competizione che ha assunto i crismi di un campionato ...

Nuoto di fondo : Gregorio Paltrinieri vince in solitaria la 10 km dei campionati USA delle acque libere. Battuto Wilimovsky : Ormai lo conosciamo: Gregorio Paltrinieri ama le sfide e, dopo i successi in piscina nei 1500 stile libero, il suo grande sogno è anche quello di essere una figura dominante nelle acque libere. Per questo, per fare ulteriore esperienza, Greg ha scelto di partecipare ai campionati nazionali statunitensi di Nuoto di fondo, in programma a partire da quest’oggi nella riserva naturale di Key Biscayne a Miami. L’azzurro si è esibito ...

Nuoto - nuova avventura per Gregorio Paltrinieri : parteciperà ai Campionati USA in acque libere : Gregorio Paltrinieri si lancia in una nuova sfida in acque libere e parteciperà ai Campionati Nazionali Statunitensi di Nuoto di fondo: l’appuntamento è nella riserva naturale di Key Biscayne a Miami dove il 3 maggio andrà in scena una 10 km mentre due giorni dopo affronterà la 5 km. Il Campione Olimpico dei 1500 metri, reduce da un eccellente riscontro cronometrico durante gli ultimi Campionati Italiani Assoluti a Riccione, ha deciso di ...

Nuoto - Margherita Panziera e Gregorio Paltrinieri da urlo agli assoluti : Vado ai campionati del mondo con una consapevolezza diversa rispetto al passato: sicura di poter puntare in alto. Ieri non ero molto contenta dopo la finale dei 100, oggi sono felicissima". Gregorio ...

VIDEO Gregorio Paltrinieri Nuoto : “Soddisfatto della mia gara. Wellbrock l’ho visto dietro…” : Gregorio Paltrinieri ha dato la sua risposta nei 1500 stile libero dell’ultima giornata dei Campionati italiani di nuoto a Riccione: 14’38″34 il crono del carpigiano che si è issato in vetta al ranking mondiale del 2019 della specialità, scalzando dal vertice il tedesco Florian Wellbrock (14’44″80) e facendo capire a tutti che lui è sempre un riferimento delle trenta vasche. Le parole del carpigiano ai microfoni di ...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri imperiale : strepitoso 14 : 38.34 - ruggito sui 1500 e miglior tempo al mondo. Che risposta a Wellbrock : ruggito imperiale di Gregorio Paltrinieri ai Campionati Italiani Assoluti 2019 di Nuoto che si concludono oggi a Riccione. Il Campione Olimpico dei 1500 metri stile libero ha battuto un colpo sulla sua distanza prediletta e ha timbrato un perentorio 14:38.34, un tempo di assoluto spessore che al momento è anche il migliore a livello mondiale in questa stagione. Scendere sotto il muro di 14’40” è un’impresa che non capita tutti ...