Nunzia De Girolamo su Ballando con le stelle | “Ho già vinto”

(Di venerdì 17 maggio 2019)con le2019,Derompe il silenzio: “Penso di aver già vinto…” Si è raccontata con una lunga intervista pubblicata sul settimanale Spy e ripresa da TvBlogDe, una delle concorrenti dicon le14 che sicuramente sta facendo più discutere, assieme al suo maestro di ballo Raimondo Todaro, per via degli accesi scontri avvenuti ultimamente in diretta (e non) con la giuria. E nell’intervista in questione,Desucon leha voluto togliersi un po’ di sassolini dalle scarpe, affermando: Comunque vada, io penso di aver già vinto! … I giurati, eccetto Carolyn Smith, hanno sempre espresso giudizi personali su di me. Mi sono arrivate tante critiche gratuite che non meritavo. “Arrivare in uno studio televisivo e mettermi a ballare non è stato per nulla facile per ...

