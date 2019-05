Non basta la Raggi Maria Pia | 72enne di Casal Bruciato | riceve un nuovo ordine di sfratto

Ascolti tv - record per Barbara d'Urso con la Prati ma Non basta : vince la Coppa Italia su Rai1 : Sette milioni di telespettatori per la partita Lazio-Atalanta, a molta distanza Live anche se i numeri continuano a crescere

Uomini e Donne oggi - Natalia va via e Non ritorna più : ora dice basta : Puntata oggi giovedì 16 maggio 2019 Uomini e Donne: ecco cosa succede Natalia non ce la fa più: ha deciso di lasciare Uomini e Donne e chiudere tutto con Andrea Zelletta. Il tronista sta facendo degli importanti passi avanti con Klaudia, qualche passo indietro con Muriel, ma vorrebbe comunque ricevere più attenzioni rispetto alle altre

Governo - Di Maio : “A Salvini dico basta estremismi e casta. M5s Non permetterà legge di bilancio che aumenti il debito” : Il Governo può andare avanti “ma basta con l’estremismo di destra e comportamenti da casta“. Il vicepremier Luigi Di Maio intervistato dal Corriere della Sera si rivolge direttamente alla Lega e al suo leader Matteo Salvini, dopo l’escalation di tensioni e scontri all’interno dell’esecutivo gialloverde, cominciati con il caso Siri e proseguiti lungo la campagna elettorale verso le Europee. Liti interne che ...

Playoff NBA – Milwaukee si porta subito avanti - Toronto stesa in Gara-1 : Non basta Leonard ai Raptors : I Bucks si impongono 108-100 in Gara-1, superando i Raptors grazie ad un ultimo quarto super che gli permette di portarsi in vantaggio 1-0 nella serie I Milwaukee Bucks cominciano alla grande la serie di finale di Conference, superando 108-100 Toronto al termine di una partita pazzesca ed emozionante. Raptors in vantaggio per 37 minuti su 48, ma conta chi mette il naso davanti alla sirena, così gli uomini di coach Budenholzer possono ...

LIVE Italia-Russia 0-3 hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : Non basta la personalità agli azzurri : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Russia, quarto appuntamento ai Mondiali 2019 di hockey su ghiaccio per la nostra Nazionale. Per i nostri portacolori non si tratta del più morbido degli avversari, dato che i russi hanno un ruolino di marcia completamente opposto rispetto al nostro: tre vittorie su tre, con 13 reti segnate ed appena 2 subite, con il successo sulla Repubblica Ceca come fiore all’occhiello. Per ...

Matteo Salvini si lega a Luigi Di Maio : "Basta insulti - ma Non ci sono maggioranze alternative" : legato mani a piedi a Luigi Di Maio, più per necessità che per convinzione. Matteo Salvini, intervistato dal Corriere della Sera, conferma di voler continuare a governare con il Movimento 5 Stelle, perché "abbiamo troppo da fare e non esiste una maggioranza alternativa". E questo nonostante siano "t

"Per fare il ministro dell'Interno Non basta una telefonata" - dice Minniti : "Sulla scrivania avevo un telefono digitale, mi bastava un clic sul monitor per telefonare ai capi dipartimento, al capo della polizia, ai vertici dei servizi segreti. Li chiamavo in ogni momento, più volte... sì, ero un molestatore seriale. Ma un ministro dell'Interno deve fare così, altrimenti non riesce a realizzare scelte strategiche per la sicurezza pubblica. Non serve a niente farsi raccontare al telefono ciò che succede in ...

A Bayer Non basta più l'Aspirina La febbre in Borsa brucia 25 mld : L’ombra di un patteggiamento globale su 13.400 cause legali che, fra indennità e spese, potrebbe costare a Bayer oltre 5 miliardi di euro. Più gli oltre 2,2 miliardi che è già stata condannata a pagare per il terzo processo perso negli Stati Uniti Segui su affaritaliani.it

Motori – Volkswagen alla ricerca di un riscatto dal Dieselgate : le elettriche Non bastano : Post-Dieselgate, il Gruppo Volkswagen avvia negoziati concreti per un nuovo impianto multibrand in Europa, investimenti per poco meno di un miliardo di Euro per la costruzione di uno stabilimento per la produzione di celle batteria in Bassa Sassonia Per scrollarsi di dosso la cattiva immagina che si è abbattuta sul gruppo tedesco a causa del famosissimo ‘Dieselgate’, a quanto pare, la produzione di auto elettriche non basta. Il ...

Non basta essere razzisti - antisemiti o discriminatori per essere considerati fascisti : C’è un assenza inspiegabile nel grande discutere che si fa su fascisti, neofascisti e fascismi. Una piccola traccia per arrivare all’assente l’ho per fortuna trovata nelle righe iniziali della prefazione di David Bidussa al suo libro Me ne frego, pubblicata dal Fatto. Se vogliamo usare la parola fascismo per indicare ogni male della politica, ci posso stare. Ma non è corretto. Non basta essere xenofobi per essere fascisti (l’intero Giappone lo ...

Grande Fratello : Francesca De Andrè esagera. "Basta che Non la chiedi a quella mongoloide". Video : Tra Mila Suarez e Francesca De Andrè sono state scintille dal primo momento in cui si sono incontrate nella casa del Grande Fratello. L'opinionista di Domenica Live in questi giorni c'è andata giù davvero...

Box Office USA 10-12 maggio : Non bastano 58 milioni ai Pokemon per superare Avengers : Endgame : Box Office 10-12 maggio USA e Italia Box Office USA 10-12 maggio 58 milioni per i Pokemon ma Endgame è ancora primo Pokemon Detective Pikachu si ferma a 58 milioni di dollari negli Stati Uniti (con altri 100 che dovrebbero arrivare dall’estero) ma non basta per il primo posto della Top Ten degli incassi USA, infatti Avengers: Endgame è ancora primo con 63 milioni di dollari superando i 720 milioni di dollari casalinghi. La cosa curiosa è ...

Il Paese ora è stanco di Salvini : l’odio Non basta per raccattare voti : La sensazione è che le provocazioni del ministro dell'interno Matteo Salvini funzionino sempre meno: la retorica dei porti chiusi in realtà viene sbugiardata tutti i giorni (e le ultime 70 vittime non aiutano di certo) mentre il nord continua ad aspettare dalla Lega riforme che incidano sulla produttività e sul lavoro. Forse il Paese reale è molto diverso da come lo racconta il vicepremier.Continua a leggere

Boccia : "Crescita 0 - 1% Non basta" : Siamo fuori dalla recessione dal punto di vista tecnico, ma la crescita dello 0,1% non basta, occorre fare di più ". Lo ha detto Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria , a margine della ...