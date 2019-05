Nissan X-Trail - La nuova gamma italiana a partire da 29 610 euro

Motori – Nissan X-Trail 2019 - nuovi motori : più efficienza e meno consumi : Si amplia la gamma 2019 di Nissan X-Trail. Due nuovi motori, uno diesel e uno benzina, con ridotte emissioni di CO2 e minori consumi Nuova gamma di motori per Nissan X-Trail, il crossover pensato per la famiglia e per l’avventura, adesso ancora più versatile ed efficiente. Due nuovi motori, uno diesel e uno benzina, con ridotte emissioni di CO2 e minori consumi. I clienti potranno inoltre scegliere fra due o quattro ruote motrici, in ...