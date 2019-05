New Amsterdam | black out in ospedale | anticipazioni puntata 19 maggio

tvzap.kataweb

(Di venerdì 17 maggio 2019) Prosegue con tre nuovi episodi la seconda parte della prima stagione di New, la serie medical di Canale 5 con Ryan Eggold nei panni del protagonista, il dottor Max Goodwin. Si comincia con il primo episodio, dal titolo Un re di spade, domenica 19, in prima serata, dalle 21.25: ovviamente su Canale 5. A seguire gli altri due. Newdomenica 19trama Un re di spade Una tempesta di neve imperversa su New York e blocca il traffico, così Max decide di inviare il personale medico laddove sono segnalate delle emergenze. Santuario Una forte nevicata causa unout e il generatore è fuori uso. I medici del Newcercano di far fronte alle urgenze con i mezzi a loro disposizione. Cinque miglia a ovest Una donna partorisce un figlio per conto di un suo amico ma il contratto di gestazione surrogata siglato nel New Jersey non è ...

