Nel governo si litica anche su aiuti a famiglie | Lega frena su decreto

Quota 100 - nuove assunzioni Nella Pubblica Amministrazione : il piano del Governo : Il decreto per Quota 100 è stato approvato da appena 3 mesi e già sono 131mila le richieste registrate dall’Inps sia di lavoratori autonomi che dipendenti del privato e del pubblico. I nuovi pensionamenti, che prevedono una cessazione anticipata dell’attività lavorativa degli individui con almeno 62 anni di età e 38 di contributi, nel pubblico verranno gestiti con uscite ogni 6 mesi. Il 1° agosto 2019 sarà la prima data per i ...

Spread - ecco quanto è cresciuto Nel primo anno di governo Lega-M5S : Nel primo anno di governo Lega-Cinque stelle, lo Spread è tornato in fibrillazione. Anzi, da prima del governo: la pubblicazione del “contratto del cambiamento” fu responsabile della prima impennata. ecco le date chiave...

La riforma della giustizia è un'altra mina Nel governo. La Lega è pronta al muro : Sullo sfondo nel governo resta la preoccupazione per l'innalzamento dello spread. “Un allarme ingiustificato”, per il ministro dell'Economia, Tria. “Spero non sia condizionato dalle vicende politiche”, osserva Giorgetti. “C'è evidentemente qualche segnale di agitazione dei mercati”, rimarca il premier Conte. Anche per questo motivo M5s e Lega hanno tirato il freno. Le distanze nella maggioranza restano: per Salvini il vincolo del 3% del ...

Le reazioni Nel governo gialloverde dopo l'impennata dello spread : Lo spread Btp-Bund agita le acque decisamente già mosse della maggioranza di governo M5s-Lega. Il differenziale tra i buoni del Tesoro italiani e quelli tedeschi chiude sotto la soglia dei 290 punti base dopo aver toccato i massimi da dicembre a quota 291,7, in risalita, secondo gli analisti, in seguito alle dichiarazioni di ieri di Matteo Salvini che aveva evocato lo sforamento del 3% nel rapporto deficit/Pil, attirandosi le critiche di Luigi ...

Matteo Salvini - la bomba Rixi dopo le europee. "Nel M5s sono già pronti" - la data del terremoto di governo : Questione morale, atto secondo. Il Movimento 5 Stelle scalda i motori e fissa la data, 30 maggio, per ripartire all'attacco della Lega. dopo il caso Armando Siri, rischia di esplodere quello di un altro fedelissimo di Matteo Salvini, il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi. Uomo-chiave del

Il Governo deve intervenire perché i produttori sono disperati per il maltempo Nel Tarantino : Taranto. «La mancata apertura della campagna assicurativa agrumi, dopo i danni di questi giorni, avvilisce gli agricoltori che hanno perso

Bonus bebè potenziato e sconti per i pannolini : gli emendamenti del governo Nel dl Crescita : Bonus bebè rafforzato con un importo che passerà da 80 a 110 euro mensili, che salgono a 132 euro nel caso dei figli successivi al primo, mentre resterà pari, rispettivamente, a 160 e a 192 euro mensili per i nuclei familiari con valore Isee fino a 7.000 euro annui. Lo prevede uno degli emendamenti al dl crescita contenuti nel pacchetto di modifich...

Bonus bebè potenziato e sconti per latte e pannolini : emendamento del governo Nel decreto Crescita : Il ministro Fontana sposa la linea del vicepremier Di Maio e chiede che nel disegno di legge per la Crescita ci siano anche incentivi per chi fa figli

Governo - tira aria di rimpasto : il ministro ToniNelli a rischio - i cinquestelle insorgono : Prima se ne mormorava soltanto nei retroscena, ma ora che il viceministro leghista ai Trasporti Edoardo Rixi lo ha delineato apertis verbis in un'intervista, il M5s è pronto a insorgere...

Governo - Di Maio : “C’è nervosismo Nelle piazze. Basta slogan - lavoriamo”. Lega : “I reati sono in calo - i morti sul lavoro no” : L’ultimo fronte che divide Lega e M5s diventa la tensione nelle piazze: Luigi Di Maio chiede lo stop a slogan e polemiche che alimentano una “divisone tra estremismi”, la Lega risponde spiegando che i “reati in Italia sono in calo” mentre i morti e gli infortuni sul lavoro “sono in aumento”. Come dire: il ministro dell’Interno sta lavorando bene, il vicepremier pentastellato – che ha la ...

Decreto sicurezza bis - i punti che dividono il governo : dalle Ong punite a ToniNelli limitato : Tensioni interne alla maggioranza non solo sugli articoli che riguardano l'immigrazione: nel mirino anche le sanzioni contro chi aggredisce le forze dell'ordine durante le manifestazioni

La battaglia Nel governo per il controllo dei porti : Alcuni al tema dedicano l'apertura della prima pagina, altri no. Ma la sostanza non cambia. Il punto è che il ministro dell'Interno “Salvini adesso vuole il controllo del mare”. Così titola a pag. 5 il Corriere della Sera. E per raggiungere l'obiettivo, “spunta la multa per chi salva i migranti”. Per Il Fatto Quotidiano, diventa invece “Migranti, 70 morti e porti aperti: nuovo scontro Lega M5S”. Il Giornale la vede da un altro punto di vista: ...

Basilicata : Bardi ufficializza squadra Governo - FaNelli vicepresidente : Il governatore lucano, Vito Bardi ha presentato oggi a Potenza, nel corso di un incontro con i giornalisti, i componenti della giunta regionale

Sondaggi Europee - il 56% degli italiani non ha fiducia Nel governo Conte : Alla domanda "quanta fiducia ha nel Governo guidato dal premier Giuseppe Conte" la sommatoria delle risposte "poco" e "per nulla" (rispettivamente 30 e 26%) porta a un 56% di giudizi negativi, di fatto una bocciatura per l'inquilino di Palazzo Chigi...