Nei broccoli una possibile arma anti-cancro | lo rivela una ricerca italiana

(Di venerdì 17 maggio 2019) Neie in altre verdure simili c’è una proteina che potrebbe entrare a far parte delle armi: infatti uno studio guidato dall’italiano Pier Paolo Pandolfi, direttore dei Cancer Center e Cancer Research Institute presso il Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston, mostra che un composto naturale (indol-3-carbinolo) presente nelle ‘crucifere’ (la famiglia dei, che comprende anche cavolfiore, cime di rapa, etc) spegne un gene che favorisce i tumori. La scoperta è riportata sulla rivista Science.“Abbiamo scoperto un nuovo importante attore che tiene le fila di un meccanismo critico per lo sviluppo del, un enzima chiamato WWP-1 che può essere spento da un composto naturale presente neie in altre verdure” - ha detto Pandolfi. “Questo meccanismo siquindi come un tallone di ...

