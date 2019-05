Negli Usa migranti selezionati in base al merito Trump | entrerà chi ha

Nuoto : Gregorio Paltrinieri si allenerà in altura Negli USA. Buone notizie per il campione olimpico dei 1500 sl : Arrivano ottime notizie sul fronte “Gregorio Paltrinieri”. L’azzurro, che si era infortunato al gomito nell’arrivo della 5 km vinta ai Campionati USA in acque libere, avrà modo di allenarsi e di recuperare prima del previsto dal suo problema fisico. Come rivela infatti La Gazzetta dello Sport, il campione olimpico e mondiale dei 1500 stile libero raggiungerà i suoi compagni del gruppo di Stefano Morini in altura a ...

Perché il blocco di Huawei Negli Usa interessa anche a noi : Il presidente americano Donald Trump ha lanciato un poderoso affondo nei confronti di Huawei con un ordine esecutivo che mette al bando l’acquisto dei prodotti del colosso cinese da parte di società statunitensi sul territorio nazionale visto che comporterebbero una minaccia alla sicurezza del paese. Un atto più che preventivato, che non fa altro che […] L'articolo Perché il blocco di Huawei negli USA interessa anche a noi proviene da ...

Aborto illegale Negli Usa : il provvedimento è diventato legge - vietato anche in caso di stupro o incesto : La governatrice dell’Alabama ha firmato il provvedimento di legge che vieta – di fatto – l’Aborto. La legge è passata in Senato grazie ai voti di 25 senatori repubblicani, tutti maschi. “Per i molti sostenitori di questo provvedimento – ha twittato la governatrice Kay Ivey – questa legge serve a testimoniare in modo possente la profonda convinzione della gente dell’Alabama che ogni vita è preziosa ...

Si riaccendono le speranze per Matilda! La 13enne tetraplegica potrà curarsi Negli USA : La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione lo scorso 29 aprile ha dato il suo sì definitivo al viaggio della speranza di Matilde Biancamano, bambina tetraplegica di 13 anni che potrà recarsi insieme ai suoi genitori Michele e Monica in Florida a spese del servizio sanitario nazionale e lì ricevere terapie all'avanguardia personalizzate in grado di garantirle una qualità della vita superiore a quella che avrebbe potuto ottenere negli ospedali ...

Sciopero del sesso Negli Usa : dopo la legge che proibisce l’aborto le donne danno il via alle proteste : “I nostri diritti riproduttivi sono stati cancellati. Finché le donne non avranno il controllo sui loro corpi non possiamo rischiare la gravidanza. Unitevi a me e non fate sesso finché non riavremo l’autonomia del corpo“: l’attrice e attivista del movimento #Metoo Alyssa Milano ha lanciato su Twitter, con l’hastag #SexStrike diventato subito virale, lo Sciopero del sesso per protestare contro la nuova legge ...

Royal baby - ora che Archie è nato la domanda è : dovrà pagare le tasse anche Negli USA? Beh - sì. : anche se il piccolo Archie è appena venuto al mondo, dovrà depositare non appena possibile 10mila dollari, pari a 8.907 euro, in un conto corrente a suo nome.

Denver - depenalizzati i funghi allucinogeni con un referendum : è la prima città a farlo Negli Usa : Denver depenalizza i funghi allucinogeni. Mentre il ministro dell’Interno italiano Matteo Salvini annuncia di voler chiudere uno a uno tutti i negozi di cannabis legale, la città americana ha depenalizzato la sostanza: è il primo centro urbano a farlo. Il risultato è frutto di un referendum in cui il 50,6% dei voti è stato a favore e il 49,4% contrario. Lo scarto tra le due posizioni – in attesa del voto dei cittadini fuori dal ...

Negli Usa referendum per la decriminalizzazione dei "funghetti magici" - : Gli abitanti della città di Denver, capitale dello Stato del Colorado, parteciperanno a un referendum per annullare le pene previste dalla legge per la detenzione di funghi contenenti la sostanza ...

Vola la pubblicità sul digitale Negli Usa - sfondato traguardato dei $100 miliardi : Si tratta di un bel balzo rispetto alla crescita dell'1,4% registrata dagli sport TV e dell'1% di quelli trasmessi via radio. La carta stampata continua a soffrire con un declino del 6,9% per i ...

Sigarette Iqos ora possono essere vendute Negli Usa : In soli due anni, 7.3 milioni di persone nel mondo hanno abbandonato le Sigarette e sono passati completamente ad Iqos. La decisione della Fda garantisce questa opportunità ai fumatori adulti ...

Esplosione in una fabbrica di silicone Negli Usa : due morti e due dispersi [GALLERY] : Esplosione in un impianto chimico per la produzione di silicone 80 chilometri a nord di Chicago, nell’Illinois, negli Stati Uniti. Due persone sono morte, altre due risultano ancora disperse e tre ferite. Le cause dell’Esplosione avvenuta venerdì sera, quando nove dipendenti si trovavano nell’impianto, sono ancora da determinare. I danni sono stati valutati in un milione di dollari. Detriti sono precipitati fino a 1,5 ...

Con i dazi di Trump rischia il 50% del cibo italiano Negli Usa : Ci sono le condizioni per evitare uno scontro dagli scenari inediti e preoccupanti che rischia di determinare un pericoloso effetto valanga sull'economia e sulle relazioni tra Paesi alleati', ha ...