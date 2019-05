NBA – Dirk Nowitzki | la ‘dolce vita’ dopo il ritiro | “mangio gelato ogni giorno e sono

NBA - a Dallas hanno un'idea : rinominare una strada in onore di Dirk Nowitzki : In un podcast molto ascoltato in città, il direttore di "D Magazine" ha lanciato una divertente provocazione: quanto sarebbe bello se l'intera città di Dallas venisse ribattezzata in onore di Dirk ...

NBA - l'ultimo grazie di Dirk Nowitzki con una lettera aperta sul giornale di Dallas : Un'intera pagina del Dallas Morning News , nell'edizione domenicale: con questo gesto di classe " non certo il primo, non certo l'ultimo " Dirk Nowitzki ha voluto mettere definitivamente fine a 21 ...

NBA – Dirk Nowitzki non ha dubbi : “dopo il ritiro farò il coach o il manager. Ho bevuto del vino dopo 10 anni e…” : Dirk Nowitzki svela il suo futuro post ritiro: il tedesco vuole fare il coach o il manager ed aiutare i più giovani nelle loro carriere Come annunciato nell’ultima partita di regular season, Dirk Nowitzki ha deciso di ritirarsi. Il gigante tedesco, all’età di 40 anni (41 a giugno) ha deciso di lasciare i Dallas Mavericks con i quali ha giocato ogni singola partita in NBA. Intervistato dal giornale tedesco Die Zeit, Nowitzki ha ...

NBA - il commovente addio di Dirk Nowitzki : 'Mi sono goduto tutto al massimo' : Se c'è un campo NBA sul quale sarebbe stato giusto chiudere la carriera di Dirk Nowitzki, la seconda scelta dopo quello di Dallas sarebbe stato probabilmente quello dei San Antonio Spurs. Un po' per ...

NBA - tributo degli Spurs per Nowitzki : Dirk in lacrime per l’ultima gara da professionista [VIDEO] : Dirk Nowitzki ha vissuto una notte dalle mille emozioni in quel di San Antonio: video-tributo commovente, poi la standig ovation del pubblico Dirk Nowitzki si ritira, dovremo farcene una ragione. Quella di questa notte contro gli Spurs è stata davvero l’ultima gara da professionista di un giocatore unico, che ha cambiato di fatto la storia del basket e della NBA. Il fenomeno tedesco è stato omaggiato da San Antonio di un video ...

NBA - Dirk Nowitzki ufficializza il suo ritiro : la cerimonia d'addio a Dallas : La notizia della notte è che, dopo aver rimandato l'annuncio per mesi, Dirk Nowitzki ha deciso: questa è stata la sua ultima stagione in NBA, la 21esima sempre con la stessa franchigia, rivelando il ...

NBA – Dirk Nowitzki annuncia il ritiro : grande emozione a Dallas - l’addio arriva dopo 30 punti! [VIDEO] : Dirk Nowitzki torna giovane per una notte, firma 30 punti contro i Suns e dà l’addio al basket NBA: il saluto ai tifosi dei Dallas Mavericks, dopo 21 stagioni, è commovente La stagione NBA volge al termine e con essa anche la carriera di Dirk Nowitzki. Nell’ultima partita casalinga giocata contro i Phoenix Suns, il big man tedesco ha annunciato il suo ritiro dal basket NBA. dopo 21 stagioni incredibili, trascorse tutte con la ...

NBA - Dirk Nowitzki sempre più nella storia : il tedesco ad un rimbalzo da… quota 10.000! : Il giocatore dei Dallas ha raggiunto i 9.999 rimbalzi nel match contro i Memphis Grizzlies, perso per 122-112 La leggenda tedesca del basket, Dirk Nowitzki, ha stabilito un nuovo record in NBA conquistando il rimbalzo difensivo numero 9.999 nella sua carriera. LaPresse/Reuters Il 40enne è rimasto, nella sconfitta casalinga dei Dallas Mavericks contro i Memphis Grizzlies per 122-112, ad un unico rimbalzo difensivo da quota 10.000, cifra ...

NBA – Dirk Nowitzki non ha ancora annunciato il suo ritiro - ma i Mavericks hanno già pronta la festa d’addio! : Dirk Nowitzki non ha ancora annunciato il suo addio, ma i Dallas Mavericks sono pronti a celebrare il suo addio al basket per l’ultima partita casalinga contro i Phoenix Suns A differenza di quanto fatto da Dwyane Wade nel corso dei mesi passati, sempre chiaro e coerente nella sua decisione di ritirarsi a fine stagione, Dirk Nowitzki non ha mai espresso chiaramente la volontà di ritirarsi. Eppure il suo addio al basket sembra ...

NBA - Golden State-Dallas 91-126 : Doncic e Dirk distruggono gli Warriors privi di Curry : Se davvero queste sono le ultime settimane in cui vedremo in campo Dirk Nowitzki prima del ritiro atteso per fine anno, quella di questa notte potrebbe essere stata la sua ultima grande partita. E il ...

NBA – Dirk Nowitzki diventa il 6° miglior marcatore della storia : superato Wilt Chamberlain! : Dirk Nowitzki firma 8 punti nella sfida contro i Pelicans e diventa il 6° miglior marcatore della storia NBA: il tedesco supera Wilt Chamberlain In quella che forse sarà l’ultima stagione della sua carriera, Dirk Nowitzki non smette di stupire. Il tedesco ha messo a segno 8 punti nella gara persa all’overtime dai suoi Mavericks contro i Pelicans, raggiungendo 31.424 punti in carriera. Traguardo che gli ha permesso di superare ...