Nave saudita carica di armi | da Genova a Livorno fino a Cagliari | tutte le rotte e gli

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2019) LaBahri Yanbu, cargocarico di, è attesa al porto dialle 11 del 19 maggio. Doveva passare da Le Havre, in Francia, il 10 maggio, ma grazie alla denuncia del media francese Disclose, che ne ha scovato per primo la rotta, un gruppo associazioni pacifiste transalpine è riuscito a impedirne l’attracco. In Italia alcuni gruppi, tra pacifisti e marittimi che lavorano al porto, stanno cercando di replicare la protesta a. Il problema, però, è che Bahri Yanbu non è nuova agli attracchi in Italia: solo negli ultimi sei mesi è stata il 15 marzo e il 6 gennaio (per 24 ore circa in entrambi i casi), a, e tra il 7 e l’11 novembre del 2018 a. Are cosa, è impossibile dirlo. Cronaca Di Paolo Frosina., portuali pronti a impedire l’attracco ache trasporta: ...

amnestyitalia : Tra pochi giorni è previsto l'attracco a Genova della #BahriYanbu, nave che sta trasportando bombe destinate alle f… - fattoquotidiano : Genova, portuali pronti a impedire l’attracco a nave saudita che trasporta armi: “Organizzeremo boicottaggio” - amnestyitalia : Invitiamo le autorità competenti a non mettere a disposizione lo scalo di Genova alla #BahriYanbu, nave saudita car… -