Napoli | Luperto tra presente e futuro | “Punto alla Nazionale”

(Di venerdì 17 maggio 2019) “E’ stato un anno importantissimo per me, con Ancelotti sono cresciuto tanto”. Così, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il difensore delSebastiano. “Giocare nelè stato oro per me, professionalmente è una esperienza fantastica e il mio desiderio è quello di rimanere in azzurro“. “Il mister ha subito avuto idee chiare su di me, mi ha concesso fiducia e mi ha impiegato con intelligenza e attenzione per farmi maturare. Ho giocato spesso quest’anno e spero di poter dare il mio contributo ancora maggiormente il prossimo anno, sperando di essere ancora qui. Il secondo posto è un gran risultato, un traguardo che abbiamo perseguito e meritato. Adesso vogliamo vincere anche le prossime due gare che restano per chiudere benissimo. Domenica avremo l’Inter e vogliamo rifarci dsconfitta immeritata dell’andata. Sarà ...

