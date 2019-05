Napoli | la mamma di Noemi rompe il silenzio | «Voglio la pena più dura per quell' uomo nero»

Noemi - ferita in una sparatoria a Napoli . La mamma in lacrime : «Quando potremo riportarla a casa?» : La piccola Noemi , la bambina di quattro anni rimasta ferita durante una sparatoria tra camorristi a Napoli, sta lottando tra la vita e la morte. Le sue condizioni restano gravi ma stabili e ai...

Napoli - muore a tre anni in ospedale : accuse della mamma e inchiesta - clinica si difende : Una morte, che come è comprensibile che sia, non riesce a dare pace alla madre della vittima. Per questa ragione, il decesso di un piccolo bambino di appena tre anni, avvenuto lo scorso 18 marzo presso l'ospedale Santobono di Napoli, potrebbe diventare un vero e proprio caso. Il bambino era stato sottoposto ad un intervento chirurgico per provare ad asportare il cancro che lo aveva colpito al cervelletto, ma purtroppo a seguito dell'operazione ...