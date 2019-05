Napoli | la camorra spara nell' ospedale Pellegrini | feriti due minorenni

Spari in ospedale a Napoli : la camorra tenta ?di uccidere un 22enne : Francesca Bernasconi Il ragazzo era stato ferito poco prima alle gambe, con un colpo di pistola Una notte di agguati a Napoli. Ieri, intorno alle 2, un 22enne pregiudicato è stato ferito in strada, ferito alle gambe da alcuni colpi di pistola. Recatosi all'ospedale Pellegrini, nel quartiere della Pignasecca, è stato nuovamente raggiunto da un uomo, armato di pistola e col volto coperto da un casco integrale, che ha sparato diversi ...

Napoli. La camorra spara nel piazzale dell’ospedale dei Pellegrini : Ancora fast west a Napoli. La camorra ha aperto il fuoco anche in ospedale. Nella notte alcuni ragazzi hanno portato

Braucci : “De Laurentiis non si limiti a denunciare - il Napoli può diventare modello anti camorra” : Maurizio Braucci non avrebbe bisogno di presentazioni. Scrittore e sceneggiatore napoletano. Autore de “Il mare guasto”, collaborò alla sceneggiatura di Gomorra di Matteo Garrone con il quale torna a scrivere nel 2012 per Reality. Promotore culturale, ha avviato laboratori e progetti in luoghi periferici e marginali come carceri e centri sociali (tra i quali il DAMM – Diego Armando Maradona Montesanto). È direttore ...

Scacco alla camorra - sgominato nuovo clan napoletano : 11 arresti tra Napoli e Salerno : I carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata e i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Salerno hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare emesse...

Napoli è piegata dalla camorra. Ma l’arresto del killer di Noemi ci insegna cosa sia la credibilità : Li avete visti bene nelle foto, nelle immagini dei Tg, i fratelli Armando e Antonio Del Re accusati a vario titolo di aver fatto quasi una strage in piazza Nazionale a Napoli dove è rimasta ferita la piccola Noemi di appena 4 anni? Lo studioso Cesare Lombroso ci avrebbe scritto un’enciclopedia. Guardateli bene negli occhi, fissateli. C’è un vuoto assoluto, il non essere nulla, l’assenza totale di una pur minima, residuale ...

Napoli : Furlan - 'serve alleanza tra istituzioni e cittadini contro camorra' : Roma, 10 mag. (AdnKronos) - "Il risveglio oggi della piccola Noemi a Napoli ci riempie tutti di speranza. Grazie ai medici ed al personale sanitario per la grande professionalità e responsabilità. E grazie alle forze dell’ordine che hanno arrestato il responsabile di quel crimine. Ma solo una grande

Sparatoria Napoli - preso l'uomo che ha sparato a Noemi : «Link con la camorra». La bimba respira da sola : È stato arrestato, sette giorni dopo l'agguato a Napoli nel quale sono rimasti feriti la piccola Noemi e Salvatore Nurcaro, il presunto responsabile dell'agguato. Una svolta che...

Sparatoria a Napoli - preso l'uomo che ha sparato a Noemi : «Agguato ricollegato alla camorra» : È stato arrestato, sette giorni dopo l'agguato a Napoli nel quale sono rimasti feriti la piccola Noemi e Salvatore Nurcaro, il presunto responsabile dell'agguato. Noemi,...

Come sta Noemi - la bimba ferita a Napoli dalla camorra : Napoli, 7 mag., askanews, - La piccola Noemi, la bimba di quattro anni ferita per errore lo scorso venerdì a Napoli in un agguato, è 'stabile, ma persistono le condizioni di criticità'. A comunicarlo ...

Martina - ferita come Noemi in un raid di camorra a Napoli : 'Tante promesse - poi tutti spariti' : In queste ore Napoli piange e prega per la piccola Noemi, la bimba di quattro anni ferita al torace in una sparatoria avvenuta venerdì 3 maggio a piazza Nazionale. La piccola era con la nonna davanti ...

Bimba ferita a Napoli - non è un agguato di camorra : motivi personali dietro il raid : Si indaga a 360 gradi ma sembra rafforzarsi l'ipotesi che venerdì scorso chi ha sparato in piazza Nazionale, a Napoli, sia stato spinto da motivi personali. A suscitare dubbi sono le...

Cosa vuol dire Innamorarsi? Che cos’è la camorra? Il filosofo Aldo Masullo lo spiega alla volpe Sophia. 10 corti/animati nelle metropolitane di Napoli e nelle scuole. Per dire basta a Gomorra : Geniale. Il maestro e la volpe. E il filosofo/assessore che vuole dare un segnale forte alla città. Non siamo solo Gomorra. Punto e basta. Così Nino Daniele, Assessore alla Cultura, Comune di Napoli, ha festeggiato il compleanno di Aldo Masullo, un ragazzo di 96 anni, che continua a essere un modello d’impegno civico e critico per Napoli. Masullo, uno dei più grandi filosofi contemporanei, improvvisando su domande non comunicate in ...

Napoli - omicidio di camorra dinanzi a scuola : 7 arresti : Sono state sette le persone arrestate per l’omicidio del 9 aprile scorso avvenuto dinanzi alla scuola Vittorino da Feltre sita a San Giovanni a Teduccio (Napoli). A perdere la vita Luigi Mignano. L’assassinio si è consumato dinanzi al nipotino di quattro anni. Un agguato di camorra che ha portato, come già detto, all’arresto dei sette criminali. Una vittoria resa possibile dalle indagini di Polizia e Carabinieri del quartiere e ...