Napoli-Inter | è quasi sold-out per distinti e tribune

ilnapolista

(Di venerdì 17 maggio 2019) Nonostante i disagi per i lavori delle Universiadi, per cui gli anelli inferiori del San Paolo sono chiusi, e soprattutto la questione aperta tra i tifosi e la società, la vendita persta facendo registrare ottimi risultati. Dopo la delusione di-Cagliari che ha fatto registrare un record negativo di presenze all’impianto di Fuorigrotta, non ci aspettava forse che in tanti rispondessero all’appello per l’ultima di campionato in casa del. La vendita è partita ufficialmente lunedì secondo le solite modalità, e i dati di vendita ad oggi viaggiano verso il-out di(mancano un migliaio di biglietti) mentre vanno a rilento le Curve. L'articolo, è-out perilsta.

Inter : ?? | LAVORI IN CORSO ??Verso #NapoliInter Il report ?? - IndianRegista : Successful Coaches with a Serie-A team in this decade (2010-now): (Trophy count) 13 = Mister Allegri (Milan/Juve)… - Sport_Mediaset : #Napoli- Un brindisi per togliersi gli ultimi due sfizi. Le vittorie contro Inter e Bologna per chiudere al meglio… -