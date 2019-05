Motori – Un’elettrica al concorso di eleganza di Villa d’Este? Peugeot espone e-Legend

sportfair

(Di venerdì 17 maggio 2019) La noia non fa parte del DNA della Casa del Leone e autonomo non deve far rima con monotono:e-Concept nell’ambito del prestigiosodidie-Concept è il manifesto tecnologico di della casa francese per la mobilità del futuro, un futuro entusiasmante. Reinterpretando in chiave moderna il design emblematico di una icona della produzionedi fine anni 60, questa proiezione nel futuro dell’automobile esalta i geni e l’della tradizione della Casa del Leone.e-Concept esalta il DNA del Marchio fondendo la tradizione con le tecnologie più avanzate dell’universo automobilistico.dimostra che un veicolo iper-tecnologico può avere i tratti di un veicolo alquanto desiderabile. La scelta della configurazione coupé per un veicolo a guida autonoma esalta le esperienze di guida adottando ...

Motori_IO : Fiat 500 elettrica: John Elkann dà un'importante notizia - Investireoggi : Fiat 500 elettrica: John Elkann dà un'importante notizia -