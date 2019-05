Motori – Seat cambia musica | non solo al volante | i SUV spagnoli sono auto ufficiali del

sportfair

(Di venerdì 17 maggio 2019) Arona, Ateca e Tarraco costituiscono la famiglia diUrban Vehicles che faranno da ‘official car’ del Mengoni Live 2019 Nella strategia del marchio, lacostituisce da tempo un pilastro fondamentale a livello di impegno, sinergie e comunicazione. Un linguaggio diretto e trasversale che non passa inosservato, come il design delle vetture. Nell’ottica di rafforzare il proprio posizionamento nell’ambitole e grazie alla partnership siglata con Live Nation (principale agenzia di organizzazione di concerti ed eventi in Italia),è ora official car di #MengoniLive2019, il tour di Marco Mengoni partito lo scorso 27 aprile da Torino e che si concluderà il 30 maggio a Bologna, accompagnando con la gammaUrban Vehicles la crew dell’artista nelle dieci città che ospitano le 20 date del tour, che continua a collezionare sold out. Oltre a ...

masgiord : @ANSA_motori Ecco perché non compro una Seat - ANSA_motori : 'Tra 3 anni il maggior valore delle auto sarà nel software': parola di Luca Del Meo, presidente di Seat, intervenut… - solomotori : Seat, De Meo: Tra 3 anni maggior valore di auto nel software -