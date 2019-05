Motori – Eccellenze italiane | Maserati e la lussuosa collaborazione con la storica

sportfair

(Di venerdì 17 maggio 2019) Latrae Antinori nasce dai valori comuni delle due aziende: tradizione e innovazione e ricerca continua della perfezioneproduce una linea completa di auto uniche, immediatamente riconoscibili per la loro straordinaria personalità. Grazie allo stile, alla tecnologia e ad una innata esclusività soddisfano i gusti più esigenti e raffinati, costituendo da sempre un punto di riferimento nell’industria automobilistica. Ecco perché la casa del Tridente annuncia lacon Antinori,azienda vitivinicola toscana, una delle realtà più importanti per la produzione di vini di altissima qualità.sceglie Antinori per sottolineare uno dei valori principali del Brand: l’eccellenza italiana come valore comune delle proprie culture aziendali nella rigorosa ricerca della qualità. La Famiglia Antinori si dedica alla produzione vinicola da ...

