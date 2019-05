MotoGp – Il weekend di Le Mans inizia male per Lorenzo | subito una caduta nelle FP1

MotoGp - GP Francia 2019 : le previsioni meteo del fine settimana. Rischio pioggia concreto per le qualifiche - temperature basse per tutto il weekend : Il quinto appuntamento del Motomondiale è ormai alle porte, con il Gran Premio di Francia 2019 in programma da venerdì 17 a domenica 19 maggio in quel di Le Mans. La massima categoria motociclistica al mondo fa tappa sul leggendario circuito della 24 Ore per una delle tappe più affascinanti e storiche del calendario, spesso condizionata dal maltempo negli anni 2000. La pioggia ha infatti caratterizzato diverse edizioni della corsa transalpina, ...

MotoGp - GP Spagna. La Spagna domina - ma per l'Italia non è un weekend da buttare : Guardi il podio MotoGP di Jerez e vedi tre piloti spagnoli : Marquez, Rins e Vinales , un campione, un talento e un misto di tutti e due che cerca di ritrovare la sua identità. La prima reazione, se ...

MotoGp – Meregalli conosce la chiave per un buon weekend di gara a Jerez : “ecco cosa dobbiamo fare” : Meregalli ottimista e fiducioso in vista del Gp di Jerez de la Frontera: le parole del team director Yamaha alla vigilia del primo round europeo della stagione 2019 di MotoGp Inizia ufficialmente oggi il lungo weekend del Gp di Jerez de la Frontera: i campioni della MotoGp sono pronti per la prima gara europea, valida per il quarto round della stagione 2019. Occhi puntatissimi su Marc Marquez, a caccia del riscatto davanti al suo pubblico ...

Mega weekend di motori F1 - MotoGp e SBK : gli orari in TV : In corso su Sky Sport il primo Mega weekend di motori della stagione 2019: fino a domenica 14 aprile, Formula 1, MotoGP e Superbike per oltre 50 ore di diretta sui canali dedicati Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport MotoGP (canale 208). Su Sky Sport Uno (canale 201), inoltre, sarà possibile seguire il millesimo […] L'articolo Mega weekend di motori F1, MotoGP e SBK: gli orari in TV sembra essere il primo su motoriNoLimits | Auto, F1, ...

Mega Weekend #SkyMotori con F1 Cina - MotoGp Americhe - SuperBike Olanda : In arrivo su Sky Sport il primo Mega Weekend di motori della stagione 2019: da domani a domenica 14 aprile, 4 giorni di Formula 1, MotoGP e SuperBike per oltre 50 ore di diretta sui canali dedicati Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport MotoGP (canale 208). Su Sky Sport Uno (canale 201), inoltre, sarà possibile seguire il millesimo GP di F1 in Cina e la World SuperBike in Olanda. Appuntamento domani con le conferenze stampa dei piloti di ...

MotoGp – Il countdown sta per terminare - il weekend del Texas è vicino : i piloti in conferenza stampa ad Austin : Tanti top rider ma anche un giovane della Moto2: i nomi dei piloti che parteciperanno alla conferenza stampa del Gp di Austin E’ tutto pronto per il terzo round della stagione 2019 di MotoGp: i piloti sono pronti a volare in Texas, per la gara che si disputerà sul circuito di Austin. Si prospetta un weekend emozionante, con eventi per commemorare Nicky Hayden ogni giorno. Si partirà con la tradizionale conferenza stampa che vedrà ...

MotoGp - Ad Austin un weekend in onore di Hayden - le parole della fidanzata Jackie sono emozionanti : 'sarà un fine settimana agrodolce' : Jackie, la dolce fidanzata di Nicky Hayden, svela le sue emozioni alla vigilia del Gp di Austin sui social: il post social è emozionante Una settimana di pausa per ricaricare le energie e i piloti ...

MotoGp – Ad Austin un weekend in onore di Hayden - le parole della fidanzata Jackie sono emozionanti : “sarà un fine settimana agrodolce” : Jackie, la dolce fidanzata di Nicky Hayden, svela le sue emozioni alla vigilia del Gp di Austin sui social: il post social è emozionante Una settimana di pausa per ricaricare le energie e i piloti della MotoGp torneranno in pista per il terzo appuntamento della stagione. Dopo il weekend di gara in Argentina, le due ruote si spostano in Texas, dove si vivrà un’atmosfera speciale, celebrando Nicky Hayden, scomparso a maggio di 2 anni ...

MotoGp Ducati - la sentenza slitta : verdetto sulla pinna dopo il weekend : Arriverà dopo il week end del 23-24 marzo il verdetto sull'appello relativo alla regolarità o meno dell'appendice della Ducati montata nel GP del Qatar. L'udienza alla Corte di Appello della Fim a ...

Un weekend senza MotoGp e F1 - ma gli appassionati di motori non rimarranno insoddisfatti : dove seguire NASCAR e Indycar : Un fine settimana appassionante con NASCAR e Indycar: dove seguire gli appuntamenti motoristici su DAZN I principali campionati europei vanno in vacanza per gli impegni delle nazionali ma, su DAZN oggi si apre un weekend di grande sport. Gli appassionati potranno seguire sulla piattaforma streaming, live e on demand, oltre 25 eventi sportivi in esclusiva, tra calcio, sport da combattimento, motori, rugby e hockey su ghiaccio. motori: STP ...