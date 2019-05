MotoGp – Iannone fiducioso nonostante l’infortunio | “fatto un buon miglioramento! La

sportfair

(Di venerdì 17 maggio 2019) Andreaancora acciaccato a Le Mans: le sensazioni del pilota Aprilia al termine della prima giornata di prove libere del Gp di Francia Giornata di lavoro intensa per Andreaa Le Mans: il campione di Vasto è tornato in sella alla sua Aprilia dopo l’infortunio riportato a Jerez de la Frontera, che gli ha impedito di gareggiare in Spagna. Il pilota italiano lamenta ancora un po’ di fastidio, ma è riuscito a migliorare dalla prima alla seconda sessione di prove libere del Gp di Francia. “Non sono ancora al 100% con la caviglia, soffro un po’ in staccata per il dolore, ma non è questa la cosa che mi limita di più. Stiamo lavorando per cercare di rallentare meglio la moto, la frenata è dove soffriamo di più e questo poi pregiudica le altre fasi della guida, come l’uscita e l’accelerazione. Abbiamo fatto unmiglioramento rispetto ...

