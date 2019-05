Morta in circostanze misteriose Ashley Massaro | modella di Playboy e ‘regina’ del

meteoweb.eu

(Di venerdì 17 maggio 2019) Wrestling in lutto. A soli 39 anni è, bellissima protagonista dei ring Wwe da metà degli anni 2000 in poi. La morte, avvenuta inancora poco chiare, sarebbe avvenuta giovedì, ma gli inquirenti sono tutt’ora al lavoro per capire tempi e. Secondo la polizia non si tratterebbe di omicidio, ma nell’ambiente del Wrestling le voci si stanno diffondendo a macchia d’olio e i sospetti sono tanti.nell’ospedale di New York, dopo essere stata trovata priva di sensi nella sua abitazione. Bella, atletica e intraprendente, vinse il reality show Diva Search del 2005 e da quel momento divenne una star del Wwe guadagnandosi la copertina dinel 2007: restò nelle federazione fino a luglio 2008 e ultimamente aveva dichiarato di essere pronta per tornare sul ring., che lascia una figlia 18enne, Alexis, è stata ...

TSOWrestling : L'ex #WWE #AshleyMassaro è morta | l'ex wrestler è passata a miglior vita in circostanze poco chiare… - laurelcondor : @RepubblicaTv È completamente alienato. Oggi è morta in #classe un altra #docente, 41 anni e un #feto di 6 mesi, so… - samuupotter : Iniziamo da come il fuoco che ha dentro Daenerys le ha fuso il cervello? O da come Cersei sia morta in circostanze… -