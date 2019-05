(Di venerdì 17 maggio 2019) Probabile suicidio per la ex lottatrice 39enne. In passato era stata ritratta sulla copertina di Playboy ed aveva vinto la cintura difemminile della più importante compagnia dial mondo. Nelle scorse ore numerose personalità del mondo delhanno twittato le loro condoglianze.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...