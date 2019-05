Modica prima in Sicilia per crescita del turismo

quotidianodiragusa

(Di venerdì 17 maggio 2019)è la Cittàna che più di ogni altro ha visto crescere le presenze turistiche nel 2018 rispetto all’anno precedente, seconda Cefalù

palermo24h : Modica è la prima città siciliana per crescita turistica in Sicilia nel 2018 - GrottaNews : GROTTAMINARDA, SORPRESO DAI CARABINIERI IN POSSESSO DI SPINELLO E DI MODICA QUANTITÀ DI HASHISH: SCATTA LA DENUNCIA… - lorenzo_modica : RT @Fan__af: Comunque le persone con cui ti trovi bene all'inizio sono sempre quelle che te lo mettono in culo prima. -