Milla Jovovich | la rivelazione | ‘Ho abortito al quarto mese e ho ancora gli incubi’

(Di venerdì 17 maggio 2019) “È stata una delle esperienze più terribili che abbia mai vissuto. Hogli incubi“.su Instagram rivela il suo dramma finora tenuto sempre per sé. Commentando la notizia del disegno di legge firmato dal governatore della Georgia Brian Kemp che vieta l’aborto dopo sei settimane (“prima che molte donne sappiano di essere incinte”) anche in caso di stupro o incesto, l’attrice racconta di aver dovuto abortire lei stessa d’urgenza in passato: “Ho avuto un aborto d’emergenza 2 anni fa. Ero incinta di 4 mesi e mezzo e giravo nell’Europa dell’Est. Ero entrata in parto pretermine … è stata una delle esperienze più terribili che abbia mai vissuto. Hogli incubi, ero sola e indifesa. Quando penso al fatto che le donne potrebbero dover affrontare un aborto in condizionipeggiori per via di ...

