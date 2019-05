Migranti | Salvini | “Sea Watch non arriverà in Italia Non c’è presidente del consiglio o

SEA WATCH A LAMPEDUSA - 65 Migranti A BORDO/ Scambio di accuse Salvini-Ong : La Sea WATCH 3 si trova al momento a circa 15 miglia al largo di LAMPEDUSA: Scambio di accuse fra l'Ong e il ministro Salvini

Matteo Salvini - pazienza finita : "Migranti a casa uno a uno. Stufo di mantenere un esercito di rompic***" : "A casa uno per uno". Matteo Salvini sui migranti ha lanciato un messaggio chiaro e tondo all'equipaggio della Sea Watch 3, la nave della ong tedesca che è arrivata al limite delle acque territoriali italiane e che chiede di poter entrare nel porto di Lampedusa. Un nuovo scontro diplomatico che però

La Merkel chiude la porta a Salvini : “Mai nel Ppe - sui Migranti approcci diversi”. Il ministro : “Noi niente a che fare con lei” : Sempre più aspro lo scontro per la "nuova" Europa. In una lunga intervista alla Sueddeutsche Zeitung, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha escluso categoricamente che la Lega di Matteo Salvini possa entrare nel Partito popolare europeo (Ppe), gruppo dell'Europarlamento di cui il suo partito, l'Unione cristiano democratica (Cdu), è da sempre una delle colonne portanti. Merkel ha risposto con un secco "no" alla domanda se sia immaginabile ...

Merkel : “La Lega mai nel Ppe - con Salvini vedute diverse sui Migranti” : «Molti sono preoccupati per l’Europa, e anch’io lo sono. Siamo alla vigilia di elezioni di grande importanza, elezioni speciali». A parlare, in un’intervista esclusiva per i giornali del Gruppo Europa (El Pais, The Guardian, Gazeta Wyborcza, La Stampa, Süddeutsche Zeitung, Le Monde) che uscirà giovedì è la cancelliera Angela Merkel. A dieci giorni ...

SeaWatch soccorre 65 Migranti. Salvini non si fa attendere : “Diffidata Ong - i nostri porti rimangono chiusi” : La nave Sea Watch ha soccorso 65 persone da un gommone a 30 miglia (60 km circa) dalle coste libiche, avvistato da un aereo civile di ricognizione. La ong tedesca afferma anche che "Libia, Malta, Italia, Olanda sono state informate, ma nessuna risposta". Per la SeaWatch, "nel Mediterraneo stanno diminuendo i testimoni, non le partenze". Immediata la reazione del Viminale. "Nave di ONG tedesca, con bandiera olandese, raccoglie 65 immigrati in ...

Sea Watch soccorre 65 Migranti al largo della Libia - Salvini : "Non si avvicini all'Italia" : Sea-Watch ha soccorso 65 persone da un gommone a circa 60 chilometri dalle coste libiche. La Ong tedesca fa sapere di aver informato Italia, Libia, Malta e Olanda senza ricevere alcuna risposta. Immediata la replica del vicepremier Salvini: “Nave di Ong tedesca, con bandiera olandese, raccoglie 65 immigrati in mare libico. Ho appena firmato una diffida ad avvicinarsi alle acque territoriali italiane. I nostri porti ...

La Sea Watch con 65 Migranti a bordo. Salvini : "Non avvicinatevi all'Italia" : Angelo Scarano La nave Sea Watch ha salvato circa 65 migranti a 60 chilometri dalle coste libiche. La dura reazione di Salvini: è ancora scontro Ancora un braccio di ferro, ancora uno scontro all'orizzonte. Da un lato il Viminale, dall'altro una Ong. Questa volta il caso che sta per scoppiare riguarda la Sea Watch. L'ong tedesca ha infatti salvato 65 migranti a 60 chilometri dalle coste libiche. L'ong di fatto ha dato notizia del ...

Matteo Salvini affonda Luigi Di Maio sui Migranti : "Ha nostalgia dei porti aperti" : "Io il Decreto Sicurezza bis lo porto in Cdm, se qualcuno ha nostalgia dell'immigrazione di massa, fuori controllo e dei porti aperti, lo dica". Matteo Salvini non usa mezzi termini e il destinatario delle sue parole è chiaro: Luigi Di Maio. GUARDA IL VIDEO - "Se vince la sinistra, tra 5 anni Stat

Mimmo Lucano alla Sapienza - la vergogna su Salvini e Migranti : "Forte coi deboli - poi scappa dai processi" : L'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano va all'università La Sapienza di Roma a tenere la sua lezioncina su migranti, sinistra e anti-Salvinismo militante e fa il pieno di applausi tra gli studenti. Così è l'Italia, nel 2019. A processo per truffa e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in una

Matteo Salvini - l'ex pm Spataro lo processa e lo condanna : "Migranti e ong - cosa deve fare Conte" : Migranti, avanti tutti. A processare Matteo Salvini sulla politica dei porti chiusi è uno che magistrato, e che magistrato, fino a poche settimane fa lo è stato davvero, il fresco ex procuratore capo di Torino Armando Spataro. Riciclatosi come editorialista di Repubblica (e dove se no?), l'ex toga d

Migranti - Sea Watch verso la Libia. La minaccia di Salvini : "Non imbarchi nessuno o sarà fermata con ogni mezzo" : Il ministro ai colleghi in Parlamento: "L'avviso è rivolto anche ai nostalgici dei porti aperti". Nel weekend arrivati in 200 sulle coste italiane, un quinto di tutti quelli arrivati nel 2019

Migranti : fonti Chigi - rimpatri competenza Salvini ma pronti supporto : I rimpatri sono di competenza del ministro dell'Interno Matteo Salvini, ma disponibili a dare un supporto. E' quanto spiegano fonti di palazzo Chigi, sul tema del contrasto all'immigrazione clandestina e, in particolare, dei rimpatri.

Salvini sui Migranti : "Mi processino pure" : “Abbiamo dimostrato all’Europa che facciamo da soli. Questo mi è costato un tentato processo. Ora stanno provando di nuovo con il Tribunale dei Ministri di Catania. A loro dico, ‘processatemi pure’, ma non fatemi perdere tempo. Indagare un ministro che ferma un barcone per 4 giorni..., ma che c...”. Lo ha detto il ministro dell’Interno della lega Matteo Salvini in un comizio elettorale a Sanremo

Migranti - Moavero : «Su arrivi e rimpatri Salvini ha ragione - la competenza è sua» : Ministro Moavero, ha ricevuto la lettera di Salvini con cui a lei e al premier Conte chiede di fare di più per i rimpatri dei Migranti? «Sì, naturalmente e ho anche risposto. Non...