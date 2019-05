Migranti | ok allo sbarco dalla Sea Watch di 7 bimbi con i genitori Procura apre

Mare Jonio in acque italiane - Conte dà l’ok allo sbarco dei Migranti salvati dalla Marina : La nave umanitaria del gruppo Mediterranea Saving Human ha chiesto all'Italia un porto sicuro in cui sbarcare i trenta migranti soccorsi in Mare tra cui minori e donne incinte. La nave è stata bloccata la largo di Lampedusa dalla Guardia di Finanza che è salita a bordo per un controllo di polizia. Intanto Conte ha dato l'ok allo sbarco dei 36 migranti soccorsi sempre al largo della Libia ma da una nave della Marina militare italiana.Continua a ...

Migranti - Oxfam : “Dl Salvini farà perdere 15mila posti di lavoro e costerà allo Stato 200 milioni in ammortizzatori sociali” : Il ridimensionamento del sistema di accoglienza diffusa dei Migranti, conseguenza del decreto Salvini, farà perdere 15mila posti di lavoro entro l’anno e il taglio dei cosiddetti 35 euro porterà a un decadimento complessivo del servizio, le cui conseguenze ricadranno sui territori. E’ l’allarme lanciato da Oxfam. Secondo l’Anci, sono circa 36mila gli operatori impiegati nei centri di tutta italia. Poi ci sono le persone ...

Dallo yacht di Briatore a nave soccorso per Migranti : “Prendevo il doppio ma sentivo un vuoto” : La storia di Davide Dinicola, giovane marittimo siciliano che è passato da un lavoro molto ben pagato su yacht di lusso a una nave molto meno lussuosa, una imbarcazione di soccorso per migranti in difficoltà nel Mediterraneo. Il trentenne ora è primo ufficiale della Mare Jonio, la nave della ong Mediterranea.

I Migranti che si trovano a bordo della Alan Kurdi sbarcheranno a Malta e poi saranno trasferiti in Germania - Francia - Portogallo e Lussemburgo : I 64 migranti che si trovano a bordo della Alan Kurdi, la nave della ong tedesca Sea Eye, che da undici giorni naviga in acque internazionali in attesa di ricevere un permesso per sbarcare, scenderanno a Malta e saranno poi ridistribuiti tra

Alan Kurdi - ok allo sbarco a Lampedusa di due donne con i figli | Ma i 4 Migranti si rifiutano di scendere : La nave di Sea-Eye con a bordo 64 migranti è ancora in acque internazionali a circa 15 miglia da Lampedusa. In quattro rifiutano lo sbarco malgrado il via libera per motivi sanitari

??Mercantile dirottato da Migranti - DIRETTA. Militari a bordo - via allo sbarco : tre arresti : Il mercantile dirottato con oltre 100 migranti a bordo è arrivato a Malta. La nave è attraccata alle 8:30 al Boiler Wharf, lo stesso molo dove sbarcarono i migranti della nave...

Migranti dirottano mercantile - giallo su El Hiblu 1. Salvini rischia nuovo processo : Sta navigando in acque maltesi Sar e le forze armate dell'isola sono in stato di allerta. Il mercantile El Hiblu 1, come ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini è stato dirottato di Migranti soccorsi. L'intervento di soccorso nasce in zona Sar libica. La Guardia costiera libica ha coordinato il soccorso ed ha indicato al mercantile di provvedere al salvataggio di un'imbarcazione in difficoltà con 120 persone a bordo. La Guardia costiera ...