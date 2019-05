Migranti | il nuovo business è quello del controllo delle frontiere

Nuovo piano di Trump sui Migranti : “Deve prevalere il merito sui legami familiari” : Pugno duro con i clandestini ma accoglienza degli stranieri qualificati, privilegiando il merito sui legami familiari: è la filosofia del Nuovo piano sull’immigrazione presentato oggi alla Casa Bianca da Donald Trump, che mira a cambiare la narrativa di un’amministrazione ostile a tutti i migranti rassicurando così anche quel mondo economico che ha...

Migranti - Sea Watch : Restiamo in alto mare aspettando un porto sicuro - siamo di nuovo soli : Restano in alto mare, in attesa di un porto sicuro, i Migranti soccorsi ieri dalla Sea Watch. "Stamattina una motovedetta libica si è avvicinata alla nave e le ha intimato di allontanarsi. E nessuna delle altre autorità contattate si è dimostrata disponibile a dare indicazioni né a fornire un porto sicuro. siamo di nuovo soli", ha denunciato la Ong tedesca.

Migranti - nuovo naufragio al largo della Tunisia : almeno 70 morti : I Migranti di origine subsahariana sarebbero partiti dalla Libia ed il numero delle vittime potrebbe aumentare. Si trovavano su un barcone che si è capovolto

Migranti : Bartolo - 'Salvini trovi nuovo bersaglio - sua propaganda non attacca più' : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - "Salvini trovi un nuovo bersaglio, la sua propaganda non attacca più". Così Pietro Bartolo, medico di Lampedusa e candidato alle Europee nelle liste del Pd, nel giorno in cui la Nave Mare Jonio della Mediterranea Saving Humans è stata sequestrata dalla Guardia di finan

Migranti - La Mare Jonio attracca a Lampedusa. La nave sarà sequestrata. Nuovo allarme per barca in avaria : Un barcone con a bordo un centinaio di Migranti, tra cui donne e bambini, si troverebbe in difficoltà al largo della Libia. Lo rende noto Alarm Phone, che in un tweet scrive: 'Più di 100 vite a ...

Migranti - nuovo sbarco a Lampedusa : in 20 su un barchino : Roberto Chifari Mini sbarco a Lampedusa. Ieri sera sulla spiaggia della Guitgia, è approdata una piccola imbarcazione con a bordo 20 Migranti, 15 uomini e cinque donne Mini sbarco di Migranti a Lampedusa. Ieri sera, intorno alle 22,30, sulla spiaggia della Guitgia, è approdata una piccola imbarcazione con a bordo 20 Migranti, 15 uomini e cinque donne. Non si fermano, dunque, gli sbarchi in Sicilia. Questo di Lampedusa segue di poche ...

Orlando chiama di nuovo i sindaci alla disobbedienza contro Salvini su Migranti e «zone rosse» : ... infatti le direttive assumerebbero «un forte valore circa un disegno che non è più o rischia di non essere più del singolo politico o della singola forza politica, ma dell'Esecutivo nel suo ...

Migranti : la Mare Jonio di nuovo davanti la Libia : La nave della Ong 'Mediterannea saving humans' è disponibile nell'aiuto di eventuali imbarcazioni con Migranti a bordo in difficoltà. Le condizioni meteo sono preoccupanti

Migranti : Orlando - 'Salvini indagato? Non si sottragga di nuovo a giudizio magistrati' : Palermo, 15 apr. (AdnKronos) - "L'Italia ha la fortuna di avere una Costituzione pensata e scritta da uomini e donne che avevano quale proprio faro la tutela dei diritti umani, dei diritti di tutti e di tutte di fronte alla violenza e alla prepotenza che a volte può venire anche dalle Istituzioni".

Migranti - Salvini di nuovo indagato : cosa succede ora e cosa faranno i 5 Stelle : Si apre un nuovo «caso Diciotti». Con la decisione del procuratore di Catania Carmelo Zuccaro di iscrivere nel registro degli indagati il ministro dell'Interno Matteo Salvini per sequestro di persona ...

Migranti - Salvini è indagato (di nuovo) per sequestro di persona : Il ministro dell'Interno lo annuncia in conferenza stampa: "Chiesta l'archiviazione". E replica a muso duro a Luigi Di Maio...

Migranti - Salvini di nuovo indagato per sequestro di persona. Lui : “C’è anche la contestuale richiesta di archiviazione” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato nuovamente iscritto nel registro degli indagati per il reato di “sequestro di persona commesso in Siracusa dal 24 al 30 gennaio 2019″. Lo ha detto lo stesso Salvini a Monza spiegando che il procuratore Carmelo Zuccaro ha presentato una “contestuale richiesta di archiviazione”. E poi ha continuato: “Ne approfitto per rispondere a qualche ministro: per me i porti ...

Migranti - l'assedio dei pm : Salvini è di nuovo indagato : Ancora una indagine. Ancora i pm in pressing su Matteo Salvini e la sua politica delle porte chiuse. Questa volta è il caso Sea Watch a provocare grattacapi giudiziari al ministro dell'Interno dopo l' indagine del Tribunale dei ministri di Palermo sulla Diciotti . A ...

Migranti - per Mimmo Lucano nuovo avviso di garanzia : truffa : Reggio Calabria, 12 aprile 2019 - Nuovi guai per Mimmo Lucano . La Procura di Locri ha emesso un altro avviso di garanzia per il sindaco sospeso di Riace, a cui i pm ora contestano anche alcuni capi ...