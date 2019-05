Migranti | caso Sea Watch | la procura di Agrigento aprirà un' inchiesta

agi

(Di venerdì 17 maggio 2019) Iltore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, e il pubblico ministero Alessandra Russo, presenti a Lampedusa per coordinare le indagini sul caso della Mare Jonio, hanno deciso di aprire un'anche sulla vicenda della Sea Watch. Lo stesso Vella sta andando sulla banchina dove, a breve, arriveranno i diciottoautorizzati a sbarcare. Il fascicolo verrà aperto per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e clandestinità.

