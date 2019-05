Microsoft e Sony siglano alleanza storica Insieme su cloud gaming e intelligenza

Improbabile unione per Sony e Microsoft - insieme contro Google Stadia? : È una rivalità che affonda le sue radici in profondità quella che prosegue ormai da numerosi anni tra Sony e Microsoft , due dei pilastri su cui si fonda attualmente l'intera industria videoludica e che presumibilmente fungeranno da colonne portanti ancora per molto, moltissimo tempo. Tutto cominciò nei primi anni del 2000, quando Sony portava sulla scena PS2 e Microsoft faceva invece il suo esordio con la prima Xbox. Ovviamente di acqua sotto i ...

Xbox lancia la sfida a PS5 - Microsoft pronta a superare Sony in potenza? : L'eterna battaglia tra Xbox e Playstation è ben lungi dall'essere conclusa. I due storici marchi videoludici sono pronti a rinnovare la sfida anche nella prossima generazione videoludica, con Sony che ha dato ufficialmente il via alle “ostilità” a distanza sciorinando nei giorni scorsi le prime caratteristiche della futura PS5. Un piccolo gioiello dalle prestazioni elevate il nuovo hardware del colosso nipponico, che promette di elevare ancora ...

Le entrate legate ai videogiochi di Sony - Microsoft e Nintendo crescono di più del 30% ma è Tencent a dominare : Il 2018 verrà molto probabilmente considerato un anno da record per le compagnie più importanti dell'industria videoludica e a confermarlo sono i freddi numeri di un approfondito report stilato da Newzoo.Come riportato da eSports Observer, le 25 compagnie videoludiche più importanti hanno generato entrate per $107,3 miliardi nel corso del 2018 (l'80% di un totale che si assesta su $134,9 miliardi), il dato più alto mai fatto registrare da questo ...

Secondo Michael Pachter Sony e Microsoft potrebbero emulare Stadia se la piattaforma di Google avrà successo : L'insistenza di Google per rendere Stadia esclusivamente basata su cloud è decisamente intrigante. Mentre i benefici che presenta in termini di accessibilità e convenienza sono chiari per tutti, le domande persistono sulla fattibilità di tale idea e sulla disponibilità di un'infrastruttura sufficiente affinché Stadia sia in grado di fare ciò che Google vuole che faccia.Se dovesse dimostrare di avere successo, potrebbe diventare un nuovo punto di ...