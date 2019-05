Michelle Hunziker sul marito Tomaso Trussardi | È insicuro | non vuole apparire in

ilgiornale

(Di venerdì 17 maggio 2019) Serena Granato La conduttriceha rilasciato alcune dichiarazioni sul rapporto che il, ha con la sua immagine. Dopo essere stata al centro del gossip per aver rivelato di essersi sentita inadeguata come membro della famiglia, omonima al brand di alta moda famoso in tutto il mondo, la conduttrice di "All together now",, ha riportato alcune indiscrezioni sul conto del suo consorte. In un'intervista concessa a "Chi", il magazine diretto da Alfonso Signorini, laha rivelato l'insicurezza che attanaglierebbe, CEO del marchio, il quale a detta di sua moglie èdel suo aspetto fisico.è un padre molto presente La conduttrice storica di "Striscia la notizia",, ha rivelato il motivo per cui sul suo cellulare non ha ...

trash_italiano : Ricordate quando Michelle Hunziker ha inventato la trap? #alltogethernow - MediasetPlay : Ma come facciamo a dire di no a Michelle Hunziker coi Boomdabash?! ?? #AllTogetherNow - MediasetPlay : La tua vita, in una gif magistralmente interpretata da Michelle Hunziker... ?? -