MI AMI Festival 2019 – Musica Importante A Milano

(Di venerdì 17 maggio 2019) Torna auno degli eventi più attesi, ogni anno, da tutti gli appassionati dirock, pop, indie, trap, rap, e chi più ne ha più ne metta: il MI AMI (, giunto quest’anno alla sua quindicesima edizione. La kermesse, uno degli appuntamenti fissi della primavera milanese (primavera che quest’anno si sta facendo un po’ desiderare), si terrà come d’abitudine all’Idroscalo, presso il Circolo Magnolia il 24, 25, 25 maggio. Il tema sarà “Amor Vincit Omnia”, titolo che si distacca volutamente dall’Omnia Vincit Amor di Virgilio ispirandosi invece all’omonimo dipinto di Caravaggio, come dal bellissimo manifesto realizzato per l’occasione dall’artista fiorentino Andrea De Luca. Un amore ineluttabile, forte, che lotta e vince su tutto al centro di questa edizione, organizzata dall’agenzia creativa Better Days e da Rockit.it. Quattro i palchi su cui ...

