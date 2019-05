Meteo | weekend da bollino nero con tanta pioggia | quali regioni si salvano

Meteo weekend - il maltempo darà una tregua al centrosud. Ancora piogge al nord : Dopo una settimana di piogge e temperature decisamente al di sotto delle medie stagionali il maltempo offre finalmente una tregua: il vortice di bassa pressione infatti scivolerà verso la Grecia e oggi il tempo migliorerà anche al sud, anche se da domani una nuova perturbazione si affaccerà nelle regioni settentrionali portando un graduale peggioramento a iniziare da Piemonte, Valle D’Aosta e settore alpino. Come spiega Meteo.it la perturbazione ...

Meteo - le Previsioni per il weekend : arriva un’altra ondata di maltempo - piogge senza sosta [MAPPE] : Una nuova ondata di maltempo colpirà l’Italia nel weekend: è un Maggio senza tregua, e farà ancora freddo con nevicate fuori stagione sui rilievi. Responsabile del nuovo peggioramento sarà una perturbazione atlantica proveniente dal settore più settentrionale dell’oceano, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo (mappe sinottiche e termiche del modello europeo ECMWF). Le temperature si manterranno di gran ...

Meteo weekend : in arrivo pioggia e freddo : Le previsioni ci dicono che anche il weekend sarà rovinato dal maltempo. Tra sabato 18 e domenica 19 maggio l'Italia sarà infatti di nuovo in balìa di un carico di piogge, ma non su tutto lo Stivale. Nella giornata di oggi, 16 maggio, la perturbazione farà sentire i suoi effetti principalmente sul Meridione, con elevato rischio di temporali specie su Calabria e Sicilia. Venerdì 17 finalmente il maltempo concederà una tregua, con il sole che ...

MotoGP - GP Francia 2019 : le previsioni Meteo del fine settimana. Rischio pioggia concreto per le qualifiche - temperature basse per tutto il weekend : Il quinto appuntamento del Motomondiale è ormai alle porte, con il Gran Premio di Francia 2019 in programma da venerdì 17 a domenica 19 maggio in quel di Le Mans. La massima categoria motociclistica al mondo fa tappa sul leggendario circuito della 24 Ore per una delle tappe più affascinanti e storiche del calendario, spesso condizionata dal maltempo negli anni 2000. La pioggia ha infatti caratterizzato diverse edizioni della corsa transalpina, ...

Meteo - la maledizione del weekend : in arrivo pioggia e freddo. Ma non in tutta Italia : La primavera, come cantava Franco Battiato, tarda ad arrivare: e prosegue la cosiddetta 'maledizione del weekend', con il prossimo fine settimana che sarà rovinato ancora dal...

Meteo - weekend ancora maledetto : ondata di freddo artico e neve - dove si scende sotto i 4° : Un maggio freddo, gelido, con temperature basse così come non si vedevano da decenni. E se le previsioni danno conto di un ritorno a temperature elevate per la fine del mese, danno parimenti conto di un nuovo, brusco e verticale, calo termico per il weekend di questa settimana. Mare e gite fuori por

Meteo - “weekend maledetto” : anche il prossimo rovinato dal maltempo : Gli esperti de IlMeteo.it lo definiscono “weekend maledetto” perché quello che ci aspetta è un fine settimana ancora una volta rovinato da pioggia e grandine. L’ondata di maltempo che si è abbattuta sull’Italia, insomma, non dà tregua. Ma andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni Meteo e quali saranno le regioni più colpite. I primi rovesci interesseranno le Alpi e la Liguria già a partire dal pomeriggio di venerdì, 17 maggio, ma, avvisano ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : nuova ondata di maltempo nel weekend con forti piogge al Nord - scirocco al Sud : Dopo aver colpito pesantemente il Nord nei giorni scorsi con fenomeni intensi e con l’emergenza alluvione in corso in Emilia Romagna, il maltempo si sposta ora al Sud, dove è in formazione un ciclone freddo che provocherà 36 ore di fenomeni molto violenti, con l’alto rischio di tornado, grandine e piogge torrenziali e un freddo anomalo sulle regioni meridionali che potrebbe battere diversi record di temperatura. Meteo, l’allerta alluvione si ...

Meteo - il maltempo continua a flagellare l’Italia : piogge no-stop per tutta la settimana - nuova allerta per il weekend [MAPPE] : Meteo – Il maltempo continua a flagellare l’Italia: le piogge torrenziali che da tre giorni interessano le Regioni Adriatiche si sono estese oggi da Romagna e Marche (dove oggi, in molte località, le scuole sono rimaste chiuse a causa dell’alluvione di ieri) ad Abruzzo e Molise, dove si stanno verificando pesanti criticità per esondazioni e straripamenti di numerosi corsi d’acqua. Fa molto freddo, come in pieno inverno, ...

Meteo - FOCUS sul maltempo del weekend : temporali - forti venti - pioggia e rischio alluvioni lampo tra Italia e Balcani [MAPPE] : Allerta Meteo – Una depressione si spingerà sull’Europa centrale e occidentale e sulle Alpi in questo weekend e formerà un’ampia goccia fredda che persisterà sul Mediterraneo settentrionale e centrale per gran parte della prossima settimana. pioggia e temporali si diffonderanno su gran parte dell’Italia orientale e dei Balcani tra domani, domenica 12 maggio, e l’inizio della prossima settimana a causa dell’arrivo di un sistema in lento ...

Previsioni Meteo del weekend : crollo delle temperature nel Centro Nord : I venti caldi e il clima mite della stagione primaverile sembrano proprio non voler arrivare e le calde temperature che caratterizzano questa stagione sono per adesso solo un lontano ricordo. Infatti nonostante la giornata di ieri, venerdì 10 maggio, aveva fatto sperare nell'arrivo del bel tempo, le Previsioni metereologiche di questo weekend non portano buone notizie. Nella giornata di venerdì 10 maggio, le temperature si sono avvicinate a ...

Meteo - pesante allerta per il weekend : nuova irruzione artica scatenerà maltempo estremo in tutt’Italia - alto rischio di grandine e tornado : Meteo – Splende il sole al Centro/Sud e il clima è mite anche su gran parte del Nord in questo Sabato 11 Maggio in cui parte il Giro d’Italia 2019: già alle 09:30 del mattino le temperature sono decisamente miti, soprattutto in Sicilia ma non solo. Abbiamo, infatti, +23°C a Siracusa, Augusta e Noto, +22°C a Trapani, Modica, Caltagirone e Ispica, +21°C a Palermo, Foggia, Agrigento, Mazara del Vallo, Sciacca, Licata, Lequile, Porto ...

Meteo - un altro weekend a rischio. Domenica la giornata peggiore a Roma e Firenze : Roma . Vento freddo, temporali, grandine e neve. Un altro weekend difficile per questo maggio autunnale. Fra sabato 11 e Domenica 12 un vero e proprio vortice invernale. Si comincia domani mattina con ...

Meteo weekend - arriva il ciclone artico : sabato e domenica con pioggia - freddo e neve : Ultime ore di tregua dal maltempo per l'Italia. Da sabato infatti un vortice ciclonico di origine scandinava farà l'ingresso sulla Penisola portando un brusco calo termico ma soprattutto un carico di piogge temporali che interesserà prima le regioni settentrionali e poi, da domenica, anche il sud.Continua a leggere