Meteo | maltempo senza tregua sull’Italia | allerta per un nuovo peggioramento | sarà un

Meteo weekend - il maltempo darà una tregua al centrosud. Ancora piogge al nord : Dopo una settimana di piogge e temperature decisamente al di sotto delle medie stagionali il maltempo offre finalmente una tregua: il vortice di bassa pressione infatti scivolerà verso la Grecia e oggi il tempo migliorerà anche al sud, anche se da domani una nuova perturbazione si affaccerà nelle regioni settentrionali portando un graduale peggioramento a iniziare da Piemonte, Valle D’Aosta e settore alpino. Come spiega Meteo.it la perturbazione ...

Meteo Italia : maltempo in arrivo nel week end con temporali - grandine e nubifragi : Quest’anno la primavera sembra non voler proprio arrivare sulla nostra penisola. I valori di questo periodo sono piuttosto sotto la media, rispetto agli altri anni. Per vedere un tempo stabile e soleggiato bisognerà attendere ancora un po’. Sul fronte Meteo infatti, è previsto un peggioramento per il week end alle porte ed interesserà gran parte delle regioni. L’Italia attualmente si trova intrappolata in un vero e proprio vortice di bassa ...

Meteo - le Previsioni per il weekend : arriva un’altra ondata di maltempo - piogge senza sosta [MAPPE] : Una nuova ondata di maltempo colpirà l’Italia nel weekend: è un Maggio senza tregua, e farà ancora freddo con nevicate fuori stagione sui rilievi. Responsabile del nuovo peggioramento sarà una perturbazione atlantica proveniente dal settore più settentrionale dell’oceano, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo (mappe sinottiche e termiche del modello europeo ECMWF). Le temperature si manterranno di gran ...

Meteo - Italia nella 'trappola' del maltempo : ancora freddo e temporali : Il mese di maggio continua ad essere anomalo dal punto di vista Meteorologico, con forti precipitazioni e temperature sotto...

Meteo - “weekend maledetto” : anche il prossimo rovinato dal maltempo : Gli esperti de IlMeteo.it lo definiscono “weekend maledetto” perché quello che ci aspetta è un fine settimana ancora una volta rovinato da pioggia e grandine. L’ondata di maltempo che si è abbattuta sull’Italia, insomma, non dà tregua. Ma andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni Meteo e quali saranno le regioni più colpite. I primi rovesci interesseranno le Alpi e la Liguria già a partire dal pomeriggio di venerdì, 17 maggio, ma, avvisano ...

Meteo Roma - il maltempo flagella la Capitale e lo sport : diluvio sul Giro d’Italia - gli Internazionali di Tennis e la finale Atalanta-Lazio : Meteo Roma – Piove e fa freddo su Roma, con appena +9°C in pieno giorno: è una giornata tipicamente invernale, nonostante siamo ormai a metà maggio, ma quest’anno la Primavera non vuole proprio decollare. Sulla Capitale è una giornata di pioggia battente, che si intensificherà ancora nel pomeriggio soprattutto sul litorale dove si verificheranno intensi temporali con grandine e un ulteriore calo delle temperature. Meteo: è un ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : maltempo in attenuazione - criticità residua per il deflusso delle piene : Si abbassa in Emilia–Romagna l’Allerta di Arpae e della Protezione civile regionale: la criticità idraulica o idrogeologica passa da arancione a gialla nei bacini, sulla pianura e nella costa romagnola, nella pianura emiliana centrale, orientale e nella costa ferrarese. Nessun fenomeno Meteo viene segnalato ai fini dell’Allertamento: la criticità residua è dovuta al deflusso delle piene di Secchia e Reno e resta una situazione ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : nuova ondata di maltempo nel weekend con forti piogge al Nord - scirocco al Sud : Dopo aver colpito pesantemente il Nord nei giorni scorsi con fenomeni intensi e con l’emergenza alluvione in corso in Emilia Romagna, il maltempo si sposta ora al Sud, dove è in formazione un ciclone freddo che provocherà 36 ore di fenomeni molto violenti, con l’alto rischio di tornado, grandine e piogge torrenziali e un freddo anomalo sulle regioni meridionali che potrebbe battere diversi record di temperatura. Meteo, l’allerta alluvione si ...

Allerta Meteo Abruzzo : ancora criticità arancione per maltempo nelle province di Teramo - Pescara e Chieti : A seguito dell’eccezionale ondata di maltempo che ha interessato l’Abruzzo, il Centro funzionale della Protezione civile regionale ha comunicato che per la giornata di oggi restera’ in vigore l’Allerta arancione per rischio idraulico diffuso per le zone costiere e Alto Sangro, in particolare per le province di Teramo, Pescara e Chieti. Tale Allerta interessera’ i bacini Tordino-Vomano, bacino del Pescara, bacino ...

Meteo - il maltempo continua a flagellare l’Italia : piogge no-stop per tutta la settimana - nuova allerta per il weekend [MAPPE] : Meteo – Il maltempo continua a flagellare l’Italia: le piogge torrenziali che da tre giorni interessano le Regioni Adriatiche si sono estese oggi da Romagna e Marche (dove oggi, in molte località, le scuole sono rimaste chiuse a causa dell’alluvione di ieri) ad Abruzzo e Molise, dove si stanno verificando pesanti criticità per esondazioni e straripamenti di numerosi corsi d’acqua. Fa molto freddo, come in pieno inverno, ...

Meteo - maltempo nel Modenese : ponti ancora chiusi per la piena del Secchia : La piena del fiume Secchia sta transitando regolarmente ma i livelli, pur in significativa diminuzione, sono ancora troppo alti per consentire la riapertura di Ponte Alto a Modena e del ponte dell’Uccellino, tra Modena e Soliera. chiusi sul Secchia anche ponte Motta a Cavezzo e ponte Pioppa a Rovereto, di competenza della Provincia. Rimangono chiusi in via precauzionale a Modena anche il ponte di via Curtatona, sul torrente Tiepido, e ...

Meteo - maltempo a Forlì : situazione in miglioramento - piene dei fiumi in calo : Dopo la giornata molto difficile di ieri, la situazione a Forlì è in miglioramento: le piene dei fiumi sono in calo. Criticità si registrano ancora a San Martino in Villafranca, tra Forlì e Lugo, dove la strada Lughese è ancora interrotta a causa dell’esondazione del Montone. Numerosi nella notte gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nel Forlivese, soprattutto per cantine allagate. Non si registrano feriti. Tutti i ponti sono ...

Meteo : insiste il maltempo - tanti temporali e grandinate oggi al sud : Clima più autunnale che primaverile sull'Italia anche quest'oggi a causa di aria fresca proveniente dalla Scandinavia che non accenna minimamente ad abbandonare il Mediterraneo (per i motivi che vi...

Meteo - maltempo nelle Marche : prorogata l’allerta arancione - frane e fiumi in piena : Dopo 2 giorni di maltempo, l’allerta Meteo codice “arancione” diramata dalla Protezione civile delle Marche per criticità idraulica e idrogeologica è stata prorogata fino alle 14 di oggi. Ieri una giornata molto difficile, soprattutto in riferimento ai fiumi: sorvegliati speciali l’Esino e il Misa, in provincia di Ancona, il Foglia e il Metauro in quella di Pesaro-Urbino. Le piene sono transitate senza creare danni, anche ...