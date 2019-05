Matteo Salvini | lo sfogo dopo ore di tensione | Dai magistrati un attacco senza

Matteo Salvini - il sindaco Cuttica e l'altra faccia della Lega : "Perché dico sì al Gay Pride ad Alessandria" : Leghista sì, ma contro-tendenza. O perlomeno, Gianfranco Cuttica è molto libero altrettanto anti-conformista. Il sindaco di Alessandria, non ha paura di fronteggiare le rimostranze di molti suoi elettori e compagni di partito concedendo il patrocinio del Comune al Gay Pride locale, con tanto di drag

Matteo Salvini - Carlo Calenda kamikaze : "Sai che c'è? Mi sono rotto - domani vengo e ti sfido in piazza" : Una clamorosa occasione elettorale. Carlo Calenda, che da mesi punta (senza troppa fortuna, per la verità) su queste elezioni europee dov'è candidato in tandem con il Pd come trampolino politico per diventare il leader del centrosinistra ha forse capito che sfruttare la figura di Matteo Salvini potr

Fabio Fazio - la grande paura dei suoi amichetti : "Così vince la linea di Matteo Salvini" : Passare da Raiuno a Raidue, per Fabio Fazio, è un palese declassamento. Così "vince la linea di Salvini", dicono i suoi amici come ricostruisce La Repubblica. Il potere televisivo della rete principale non è paragonabile a quello degli altri due canali generalisti di Viale Mazzini. Perderlo non piac

Palermo - Matteo Salvini vuole incontrare la prof sospesa : “Ho idee distanti dalle leggi razziali” : Matteo Salvini vuole incontrare a Palermo la docente sospesa, i cui alunni avevano accostato il decreto sicurezza del ministro dell'Interno alle leggi razziali di Benito Mussolini. "Voglio spiegare cosa sto facendo per la sicurezza del mio Paese e la distanza abissale tra le mie idee e progetti e le leggi razziali del periodo fascista", ha precisato il leader della Lega.Continua a leggere

Fascisti - speculatori e affaristi : chi c’è dietro il mondo “pro vita” che guarda a Matteo Salvini : I legami fra la galassia dei movimenti "pro-vita" e quelle che gravitano intorno a Matteo Salvini sono di natura politica, culturale ma anche economica: ecco chi c'è dietro società, comitati d'affari e aziende di investimento che finanziano le manifestazioni e le iniziative pubbliche di un popolo che punta a ridisegnare la mappa dell'egemonia a destra.Continua a leggere

Matteo Salvini - dito in faccia a Giuseppe Conte : "Porti aperti? Ordini da te non ne prendo" : A tenere banco il caso Sea Watch, la nave Ong tedesca che ha soccorso immigrati in acque libiche e che ora stazione a ridosso delle acque territoriali italiane. Matteo Salvini ha già fatto sapere che non verrà dato il permesso di approdare in alcun porto. E, nel frattempo, monta la polemica politica

Matteo Salvini - il complotto internazionale contro la Lega : "L'ha capito con la Diciotti" - chi c'è dietro : Il grande nemico di Matteo Salvini non sta nel Movimento 5 Stelle, ma fuori dall'Italia. Con appoggi, pesantissimi, dentro il Pd. Un retroscena del Corriere della Sera delinea l'inquietante quadro di "complotto internazionale" alle spalle del leader della Lega, che si considera "sotto attacco" e coi

Matteo Salvini : Non riaprirò i porti e l’Iva non aumenterà - dovessero passare sul mio cadavere : Matteo Salvini è intervenuto in diretta su Facebook alla vigilia della manifestazione a piazza Duomo a Milano. "Non riaprirò i porti e l'Iva non aumenterà, dovessero passare sul mio cadavere", ha assicurato. Mentre sul decreto sicurezza bis ha spiegato: "Mi arrabbierei se per un calcolo elettorale di Di Maio il Consiglio dei ministri non lo approvasse".

Matteo Salvini - pazienza finita : "Migranti a casa uno a uno. Stufo di mantenere un esercito di rompic***" : "A casa uno per uno". Matteo Salvini sui migranti ha lanciato un messaggio chiaro e tondo all'equipaggio della Sea Watch 3, la nave della ong tedesca che è arrivata al limite delle acque territoriali italiane e che chiede di poter entrare nel porto di Lampedusa. Un nuovo scontro diplomatico che però

Salerno - inchiesta sugli autori dello striscione contro Matteo Salvini : "Turbativa elettorale" : La Procura di Salerno ha aperto un fascicolo per lo striscione contro Matteo Salvini esposto su un balcone di un'abitazione, lo scorso 6 maggio, quando il ministro degli Interni ha fatto tappa in Campania nel corso del tour elettorale della Lega. "Questa Lega è una vergogna", recitava lo striscione

Silvio Berlusconi tenta Matteo Salvini : “Molti della Lega vogliono un governo di centrodestra” : Dopo gli avvicinamenti degli ultimi tempi Silvio Berlusconi torna a tentare Matteo Salvini. Intervenendo a Mattino 5 il leader di Forza Italia ha spiegato: "Credo che Salvini si stia convincendo, credo che anche lui sia sulla buona strada per tornare con noi, siamo sicuri che molti dei suoi lo sono".Continua a leggere

Luigi Di Maio - il ricatto a Matteo Salvini : "Basta dire cose di ultradestra - altrimenti vi attacchiamo" : Lo scontro prosegue ad Agorà, il programma della mattina di Rai 3. Ospite in collegamento ecco Luigi Di Maio, il leader M5s, che mette ancora nel mirino la Lega e Matteo Salvini: "Ci sentiamo sicuramente ogni settimana. Ci siamo sentiti questa settimana". Tutto tranquillo?, chiede Serena Bortone. "N

PiazzaPulita - Laura Boldrini e il livore contro Matteo Salvini : sciacallata contro il "comiziante" : Laura Boldrini ancora una volta all'attacco di Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno finisce nel mirino della fu presidenta a PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli su La7. "Noi abbiamo un comiziante professionista, un serio comiziante" al ministero dell'Interno, premette la Boldrini, dil

PiazzaPulita - Corrado Formigli provoca Matteo Salvini : "Datti pace - Fabio Fazio merita più soldi di te" : A PizzaPulita su La7, il padrone di casa, Corrado Formigli, torna all'attacco di Matteo Salvini. La polemica, tra i due, prosegue da anni: il ministro dell'Interno, infatti, rifiuta le ospitate al talk-show da tempo. Troppo schierato. E nella puntata di giovedì 16 maggio, Formigli dialogando con Vit