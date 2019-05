Massimiliano Allegri lascerà la Juventus a fine stagione

Juventus - Massimiliano Allegri dice addio. Nota ufficiale - lascia a giugno : un terremoto europeo : La Juventus e Massimiliano Allegri si separano. Una Nota ufficiale del club bianconero annuncia che il tecnico livornese, protagonista nelle ultime 5 stagioni di altrettanti scudetti vinti e due finali di Champions League perse, "non siederà sulla panchina bianconera nella prossima stagione 2019/202

Juventus - perché è slittato l'incontro tra Massimiliano Allegri ed Andrea Agnelli : il grosso timore del club : l'incontro Agnelli-Allegri si farà. E fin qui non temiamo smentite. Se poi ci chiedete «sì, ma, quando?», allora scegliamo la via del coraggio che da sempre ci contraddistingue. Siete pronti? L' incontro si farà «nelle prossime ore». Al massimo «giorni». L' espressione «nelle prossime ore» è la più

Massimiliano Allegri tra attese e ironia : “quello che leggo mi fa divertire! E sull’incontro col presidente…” : Massimiliano Allegri, l’incontro col presidente per decidere il suo futuro e le voci a riguardo: il tecnico bianconeri divertito e sincero alla vigilia della sfida con la Roma “Con il presidente ci vediamo la prossima settimana“. Lo ha annunciato il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, anticipando in conferenza stampa le domande sull’incontro con Andrea Agnelli per definire il suo futuro. “Ci vedremo ...

Massimiliano Allegri spacca la Juventus - stop al mercato : le ultime voci da Torino : Si stanno un po' rincorrendo, Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli, per decidersi a sciogliere le riserve sul futuro del tecnico livornese. L' incontro fatidico, che sarebbe dovuto andare in scena ieri, è saltato a causa degli impegni in Lega del presidente. Allegri continua allora a dirigere i lav

Juventus - Massimiliano Allegri all'addio : non solo Antonio Conte - i nomi in lizza per la successione : Tutto come previsto, in verità, perché alle parole di Andrea Agnelli dopo l'eliminazione dalla Champions League contro l'Ajax avevano creduto davvero in pochi: Massimiliano Allegri, quasi sicuramente, a breve non sarà più l'allenatore della Juventus. L'incontro in programma tra mister e presidente d

Massimiliano Allegri rifiuta di firmare autografo ad un bambino : il video : Non esiste davvero più pace per Massimiliano Allegri, il tecnico-allenatore della Juventus che appena una settimana fa ha conquistato il suo quinto campionato vinto con la 'Vecchia Signora' di Torino (l'ottavo scudetto consecutivo per i bianconeri). Nelle ultime settimane il mister toscano si trova costantemente al centro della polemica, soprattutto sui social network (Facebook e Instagram) dove finisce spesso nell'occhio del ciclone. Non ...

Male male - mister! Massimiliano Allegri non fa l'autografo al bimbo : Sta circolando su Twitter un video dove si vede il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri negare l'autografo a un piccolo tifoso che lo aveva avvicinato sulla tribuna dello Juventus Stadium. Il filmato è stato girato pochi minuti prima della partita con la Fiorentina dello scorso 20 aprile, le immagini mostrano un piccolo tifoso con la maglia di Cr7 avvicinarsi al tecnico della Juve per avere un autografo. Richiesta rifiutata da Allegri, ...

Massimiliano Allegri e Daniele Adani? Striscia gli consegna il Tapiro d'Oro : Valerio Staffelli consegna il Tapiro d'Oro a Massimiliano Allegri dopo il battibecco con l'opinionista sportivo Daniele Adani che ha portato l'allenatore della Juve a togliersi il microfono e ad abbandonare la postazione durante l'intervista post gara... Massimiliano Allegri ha messo la parole fine sulla pesante lite con Daniele Adani, avvenuta nel post di Inter-Juventus e andata avanti per oltre due giorni. -- Allegri ha voluto essere ...

Massimiliano Allegri con Ambra ci siamo sposati quando ci siamo incontrati : “Ambra ha detto che non vi sposate più…” è la domanda di rito a Massimiliano Allegri. “Ci siamo già sposati. Forse. No, ma ci siamo sposati appena ci siamo visti” ha risposto Allegri durante un’intervista tv con Fabio Fazio ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore alla Angiolini: “Ambra è una donna meravigliosa”. Lei qualche ora prima nello studio di Mara Venier aveva detto: “Amo molto un uomo, ma non voglio essere la ...

Daniele Adani risponde a Massimiliano Allegri : “È stato maleducato e arrogante” : “Allegri? Sicuramente è stato scortese, maleducato e anche arrogante“. Così l’opinionista Danele Adani ha replicato alle parole dell’allenatore della Juventus che, durante un collegamento in diretta con Sky Sport nel post-partita di Inter-Juventus, gli aveva detto “io ho vinto 6 scudetti. Ora parlo io e tu stai zitto”. “Ma soprattutto – ha proseguito Adani intervenendo a Radio Deejay – dicendo che ...

Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini - la dichiarazione d'amore a Che tempo che fa : Massimiliano Allegri è stato ospite a Che tempo che Fa e ha rilasciato una lunga intervista a Fabio Fazio. Seduto alla famosa scrivania, l'allenatore della Juventus ha parlato anche del...

Ambra Angiolini non vuole sposare Massimiliano Allegri : “Non sento l’esigenza - lo amo e può bastare” : Ambra Angiolini è stata ospite di Mara Venier a Domenica In e lì ha parlato della sua storia d’amore con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. I due sono davvero innamoratissimi, come ha confermato anche lui la sera a Fabio Fazio, ma nonostante questo l’attrice non vuole sposarsi: “Ci ho messo tanto a pensare di piacermi e non sento più l’esigenza sociale di essere moglie di qualcuno. Sennò siamo sempre ...