“Mark Caltagirone ha avuto un infarto” | la rivelazione in diretta a Storie Italiane

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2019) “Markhaun infarto”. È lachoc fatta inda Federica Benincà, l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” che ha raccontato nel corso dell’ultima puntata della trasmissione di Rai 1 la sua esperienza con l’Aicos Management, l’agenzia guidata dalle due manager di Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. La Benincà ha raccontato in particolare un episodio accaduto qualche mese fa, quando ancora non era scoppiato il caso del matrimonio poi annullato tra l’ex star del Bagaglino e l’ormai fantomatico fidanzato Mark. Attualità Georgette Polizzi ricoverata in ospedale dopo le accuse alle manager di Pamela Prati: “L’ansia non aiuta la mia malattia” di F. Q. ...

carmelitadurso : Mark Caltagirone non solo protagonista della cronaca ma ora anche delle hit parade ?????? Grazie a @Striscia !!!… - carmelitadurso : #amiciditwitter stasera .... lo sapete già... Pamela Prati in diretta in studio... la verità su matrimonio e Mark C… - trash_italiano : MARK CALTAGIRONE DI SPALLE PERCHÉ È TROPPO RICCO E NON HA BISOGNO DI FIRMARE CONTRATTI -