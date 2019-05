Maltempo : in Veneto fine settimana con precipitazioni e rovesci (2) : (AdnKronos) - Sabato 18 maggio si avrà il cielo nuvoloso o molto nuvoloso (possibili parziali schiarite sulla costa meridionale e sul Delta del Po) con probabili precipitazioni a partire dai settori occidentali al mattino e più diffuse, nel pomeriggio, sulle zone montane, pedemontane e della pianura

Maltempo Veneto : 93 milioni per rimettere in sicurezza i territori distrutti dalla tempesta Vaia : Presentato oggi a Sedico (BL), dal Commissario delegato per i primi interventi legati al Maltempo dell’autunno scorso, il piano anti-valanghivo 2019 che prevede l’apertura di 29 cantieri nei prossimi tre mesi per circa 93 milioni di euro per il recupero e la messa in sicurezza dei nuovi siti valanghivi. All’iniziativa sono intervenuti il Presidente della Regione Veneto, l’Assessore regionale all’Ambiente, i vertici di Veneto Strade con l’ing. ...

Maltempo Veneto : la frana di Schiucaz “si sta muovendo con rapidità verso valle” : L’Assessore alla Protezione Civile della Regione del Veneto ha effettuato questa mattina un sopralluogo presso la frana di Schiucaz, località in territorio comunale di Alpago (Belluno), dove da domenica incombe un movimento franoso. “Il movimento franoso si sta muovendo con rapidità verso valle – spiega l’Assessore regionale – e sta deformando la strada provinciale, da ieri chiusa al traffico, che si trova immediatamente a monte rispetto alla ...

Maltempo - allagamenti in Veneto : rischiano di compromettere le coltivazioni : Il Maltempo sta causando semine di mais in ritardo o comunque sospese causa campi allagati in Veneto, e per chi aveva già provveduto dovrà ripetere l’operazione a causa dell’asfissia radicale delle pianti. Scenario infruttuoso anche per le api, in ritiro forzato, a causa della basse temperature, nonostante la piena fioritura di acacie, tiglio e castagno. Nel bellunese arrivano segnalazioni di malghe non raggiungibili causa frane e ...

Meteo estremo : linea ferroviaria bloccata tra Vittorio Veneto e Belluno a causa del Maltempo : La linea ferroviaria che da Vittorio Veneto porta a Belluno e’ rimasta bloccata stasera a causa della caduta di un albero per ilmaltempo che imperversa sulla zona. L’incidente, ha causato lo stop temporaneo di un convoglio con 65 passeggeri. La circolazione e’ ripresa regolarmente dopo l’intervento dei vigili del fuoco che hanno liberato i binari. L'articolo Meteo estremo: linea ferroviaria bloccata tra Vittorio Veneto e ...

Maltempo Veneto : torna la neve in Veneto - imbiancate le Dolomiti : Pioggia in pianura e neve in montagna: nelle ultime ore si sono nuovamente imbiancate le Dolomiti del Veneto. In poche ore si è accumulato al suolo uno strato di neve fresca che ha raggiunto 34 cm ad Alleghe, 20 sul Falzarego, 23 a Misurina e 16 a Cortina. imbiancate anche le prealpi di Vicentino e Veronese. L'articolo Maltempo Veneto: torna la neve in Veneto, imbiancate le Dolomiti sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Veneto : allagamenti e smottamenti - oltre 170 interventi dei Vigili del Fuoco : Sono oltre 170 gli interventi dei Vigili del Fuoco, in tanti liberi dal servizio e corsi in piena notte, per il Maltempo che dalla serata di ieri sta interessando la regione Veneto. Particolarmente colpito il vicentino con oltre 80 interventi per allagamenti, rimozione piante dalla sede stradale e smottamenti. Richieste di soccorso soprattutto nella zona di Schio e dell’alto vicentino. Poco prima dell’alba tre giovani a bordo di ...

Maltempo : in Veneto Protezione Civile dichiara stato di attenzione : Venezia, 10 mag. (AdnKronos) - Una nuova fase di Maltempo sta per interessare il Veneto, con previsioni elaborate da Arpav che indicano precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, anche intenso, soprattutto tra le ore centrali di domani e il pomeriggio di domenica

Maltempo Veneto : al via interventi per la difesa del suolo : Sono stati consegnati in questi giorni i lavori di due cantieri in Veneto, a Rocca Pietore in Agordino e ad Auronzo di Cadore, nell’ambito degli interventi di ripristino del territorio a seguito del Maltempo di fine autunno 2018. “Sono lavori che stiamo seguendo con il Genio Civile – spiega l’Assessore regionale alla difesa del suolo – il primo, avviato oggi e del valore di 650mila euro, riguarda opere di difesa spndale a ...

Maltempo Veneto - la Protezione Civile : “Fondamentale l’approccio scientifico” : “Per affrontare le diverse situazioni di rischio è fondamentale l’approccio scientifico; approccio che non può e non deve essere superato dalla democrazia dei like sui social network, che talvolta possono essere strumento utile ma in altre occasioni, spesso, rischiano di diventare elementi distorsivi della realtà”. Lo ha detto oggi l’Assessore regionale alla Protezione Civile, Giampaolo Bottacin, intervenendo a una ...