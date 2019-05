Maltempo e agricoltura | crisi nel Materano | vertice in Prefettura

Maltempo Emilia Romagna : danni all’agricoltura per 10 milioni di euro : Mille imprese agricole colpite dal Maltempo per un totale di piu’ di 80mila ettari produttivi compromessi e danni pari a circa 10 milioni di euro per colture e strutture agricole. Sono le prime stime dei danni causati dalMaltempo in Emilia-Romagna fornite della direzione generale Agricoltura della Regione. Stime ottenute in base alle segnalazioni arrivate nei giorni scorsi dalle imprese e dai sopralluoghi dei tecnici cominciati ...

Maltempo - Coldiretti Lazio : l’agricoltura regionale “paga un prezzo sempre più caro” : I fenomeni meteo nelle ultime settimane stanno provocando danni all’agricoltura in tutto il Lazio, con campi allagati, strutture rovinate e colture danneggiate, a partire da frutteti e vigneti. Situazione particolarmente difficile in provincia di Latina dove sono state devastate le piantagioni di kiwi e cocomeri, mentre a Viterbo ad essere colpiti sono stati soprattutto gli asparagi, danneggiati dai bruschi sbalzi di temperatura, ma si ...

Maltempo : Confagricoltura Venezia - ritardi nella semina - nuove perdite per produzioni mais : Venezia, 16 mag. (AdnKronos) - La pioggia di maggio - che secondo le previsioni meteo dovrebbe continuare fino a fine mese - invade le campagne e una delle conseguenze è il ritardo di un mese della semina del mais. Un danno che va a stravolgere i ritmi di una coltura che negli ultimi anni sta già af

Maltempo : Confagricoltura Venezia - ritardi nella semina - nuove perdite per produzioni mais (2) : (AdnKronos) - Primavera piovosa, ritardi della semina di mais e soia e fenomeni di asfissia delle pianticelle nei campi. “Le colture che vanno seminate a primavera sono soia e mais – precisa Sergio Magoga, vice direttore Confagricoltura Venezia. - I pochi agricoltori che avevano seminato il mais tra

Maltempo Basilicata : ingenti danni all’agricoltura nel Materano : “Le intense piogge di questi ultimi giorni hanno messo per l’ennesima volta in ginocchio la Basilicata e mostrato purtroppo la fragilità del nostro territorio”: lo afferma il vice presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Vincenzo Baldassarre (IDeA per un’altra Basilicata). “Soprattutto nell’area del Materano, in particolar modo nella zona del metapontino, ma anche nel Vulture Alto Bradano – aggiunge – si riscontrano ...

Maltempo - 10 milioni di danni all'agricoltura : schizzano i prezzi delle verdure : Diverse le zone flagellate dal Maltempo: ecco la mappa regione per regione di Coldiretti. Intanto i prezzi al dettaglio...

Agricoltura : elaborata la prima mappa dei danni causati dal Maltempo : La prima mappa dei danni causati dal maltempo alle produzioni agricole con gli effetti su raccolti, lavoro e consumi degli italiani ma anche gli ultimi dati elaborati da Coldiretti sul rischio idrogeologico in Italia, sono al centro dell’incontro con giovedì, 16 maggio 2019 alle ore 10.00 al Centro Congressi Palazzo Rospigliosi, sede Coldiretti, in Via XXIV Maggio, 43 in occasione della premiazione del primo concorso fotografico “Obiettivo ...

Maltempo : “Stato di calamità per l’agricoltura - 10 milioni di danni” : Nei territori colpiti dal Maltempo sono state avviate le procedure per la verifica dei danni e la dichiarazione dello stato di calamità: lo rende noto la Coldiretti sulla base del monitoraggio della situazione nelle campagne di tutta Italia dove grandine, pioggia e vento forte, esondazioni e allagamenti hanno distrutto coltivazioni, stalle e strade rurali con danni stimati in almeno 10 milioni di euro, tra le diverse regioni. Campi devastati ...

Maltempo Matera : pesanti danni all’agricoltura nel Metapontino : La violenta grandinata di ieri ed il Maltempo delle ultime ore ha danneggiato aziende agricole e frutteti in provincia di Matera, in particolar modo nella piana del Metapontino, e soprattutto nelle zona di Tursi, Montalbano Jonico, Pisticci, Rotondella. Le associazioni di categoria chiedono immediati interventi anche se è presto per fare stime poiché non c’è ancora una tregua meteorologica. Le precipitazioni sono state molto intense ed ...

Maltempo - Cia Emilia-Romagna : “Difficile quantificare i danni all’agricoltura” : Sul territorio emiliano-romagnolo colpito, da ieri da piogge abbondanti e forte vento, “per quanto riguarda l’agricoltura e’ difficile al momento quantificare i danni”. E’ quanto segnala la Cia-Conderazione Italiana Agricoltori regionale secondo cui in particolare in Romagna, ossia nelle province di Forli’-Cesena, Ravenna e Rimini, ci sono situazioni di grano e orzo allettati; alcune zone hanno segnalato ...

Maltempo : Confagricoltura Verona - grandine e freddo - gravi danni a cereali e ai vigneti : Verona, 13 mag. (AdnKronos) - Ancora grandine e freddo nel Veronese, con gravi danni ai cereali, alle orticole e ai vigneti. La tempesta di sabato ha colpito una vasta zona del Basso Veronese, in particolare Isola della Scala e poi Isola Rizza, San Bonifacio e Pressana, allargandosi di nuovo verso L

Maltempo in Puglia - grandine e vento : gravi danni all’agricoltura nel Tarantino e nel Barese : La Puglia è stata duramente colpita dal Maltempo nella giornata di ieri: grandine, vento e pioggia hanno provocato gravi danni all’agricoltura nel Tarantino e nel Barese. Particolarmente bersagliate, segnala la Cia Agricoltori Due Mari di Taranto-Brindisi, sono state le zone di Ginosa, Mottola e Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, ma anche la Valle D’Itria e parte della provincia di Bari. “I danni sono ingenti ...

Maltempo Emilia Romagna - agricoltura colpita : possibile richiesta dello stato di calamità : La Regione Emilia-Romagna non perde tempo ed è già al lavoro con i suoi tecnici per la ricognizione puntuale dei danni subiti dalle coltivazioni agricole in tutta l’Emilia-Romagna, da Piacenza a Rimini. Appena passata l’ondata di Maltempo del week end scorso – con precipitazioni oltre i 100 millimetri in 36 ore e neve sopra i 400 metri, evento che a primavera inoltrata qui non si vedeva da oltre 60 anni – ...

Maltempo Emilia Romagna - Cia : “L’agricoltura a rischio con danni per oltre 1 mln” : Il Maltempo che ha colpito l’Italia, soprattutto il Nord-Est con Emilia-Romagna e Veneto in testa, ha avuto effetti immediati sull’agricoltura. A lanciare l’allarme e’ Cia-Agricoltori italiani, che sta monitorando la situazione e stima danni sopra il milione di euro. “In particolare – spiega Cia – nel Modenese un manto di neve ha ricoperto interi campi di patate nell’area dei pregiati tuberi di ...