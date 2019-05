Mafia | Scarantino | ' ero bomba pronta a esplodere | così decisi di dire la verità'

Mafia : Scarantino - 'così i poliziotti mi indottrinavano sulla strage Borsellino' : Palermo, 17 mag. (AdnKronos) - "Erano tutti consapevoli che io non sapevo niente. Ma dovevo portare questa croce... Mi hanno rovinato l'esistenza, io non ho mai fatto niente. Non c'entro con le stragi. I poliziotti mi dicevano cosa dovevo dire ai magistrati e me lo facevano ripetere". A parlare è Vi

Mafia : processo depistaggio - Scarantino 'Io colpevole di essere innocente' (4) : (AdnKronos) - Fiammetta Borsellino ascolta, sempre in silenzio, seduta accanto al suo legale, l'avvocato Vincenzo Greco. La famiglia si è costituita parte civile nel processo. A poca distanza ci sono i tre imputati. Anche loro ascoltano in silenzio le parole dell'ex pentito. "Io non mi sento di dire

Mafia : processo depistaggio - Scarantino 'Io colpevole di essere innocente' (3) : (AdnKronos) - Vincenzo Scarantino decise di collaborare con i magistrati quasi due anni dopo il suo arresto per la strage di via D'Amelio, nel 1992. "Nel 1994 ho chiesto di collaborare con i magistrati perché non ne potevo più. Nel carcere di Pianosa mi hanno umiliato per mesi, mi facevano spogliare

Mafia : processo depistaggio - Scarantino 'Io colpevole di essere innocente' (2) : (AdnKronos) - "Nell'ottobre del 1992 ero in carcere a Venezia, dove i topi mi ballavano addosso, quando arrivò un altro detenuto, Vincenzo Pipino. Che mi aiutava a scrivere le lettere per mia moglie, che firmavo con la mia impronta della mano. Qualche giorno dopo un detenuto mi disse che "Pipino era

Mafia : processo depistaggio - Scarantino 'Io colpevole di essere innocente' : Caltanissetta, 16 mag. (AdnKronos) - (dall'inviata Elvira Terranova)- "Io, colpevole di essere innocente". Scandisce più volte la frase, la ripete due, tre, quattro volte. Con lo sguardo perso nel vuoto. Riappare in un'aula di giustizia Vincenzo Scarantino, l'ex picciotto della Guadagna di Palermo,

**Mafia : ex pentito Scarantino - 'La Barbera mi diceva che ero Buscetta junior'** : Caltanissetta, 16 mag. (AdnKronos) - Arnaldo La Barbera, l'ex capo della Squadra mobile di Palermo, che guidava il gruppo 'Falcone e Borsellino' "mi diceva sempre che io ero come Buscetta, mi chiamava 'Buscetta junior'. Mi davano lezioni di grammatica con i video di Buscetta, ma io non valevo un cap

Mafia : Fiammetta Borsellino - 'Perché non è stato fatto confronto Scarantino-Andriotta?' : Caltanissetta, 16 mag. (AdnKronos) - "Se fossero state applicate in maniera corretta le norme del codice di rito, tutto questo non sarebbe successo. Se fossero stati fatti i confronti tra Scarantino e gli altri falsi pentiti Candura e Andriotta tutto questo non sarebbe successo. Se si fosse verbaliz

Mafia : ex pentito Scarantino - 'decisi di collaborare perché stanco di essere picchiato' : Caltanissetta, 16 mag. (AdnKronos) - "Nel 1994 ho chiesto di collaborare con i magistrati perché non ne potevo più, mi hanno umiliato per mesi, mi facevano spogliare nudo e mi davano dei colpi nelle parti intime. Poi mi dicevano di guardare a terra e mi davano schiaffi in bocca. Mi davano calci con

Mafia : Fiammetta Borsellino - 'Scarantino? Inammissibile che sia successo' : Caltanissetta, 16 mag. (AdnKronos) - "Tutto questo non doveva succedere ed è Inammissibile che sia successo. Il fatto che ancora nel 2019 stiamo ancora parlando di Scarantino e che i pm sono qui, con la loro bella faccia, è semplicemente Inammissibile". E' la dura presa di posizione di Fiammetta Bor

Mafia : Fiammetta Borsellino - 'offensivo avere addebitato strage a uno come Scarantino' : Caltanissetta, 16 mag. (AdnKronos) - "E' offensivo avere addebitato a uno come Vincenzo Scarantino la strage in cui è morto mio padre, semplicemente offensivo. Da quello che emerge dalla sua deposizione non posso che dire che questo. Sono esterrefatta". Lo ha detto all'Adnkonos Fiammetta Borsellino,

Mafia : ex pentito Scarantino - 'Andriotta era una microspia umana - uno spione' : Caltanissetta, 16 mag. (AdnKronos) - Il falso pentito Francesco Andriotta "era una microspia umana, uno spione e uno sbirro". A dirlo in aula, proseguendo la sua deposizione in aula al processo sul depistaggio sulle indagini della strage di Via D'Amelio è l'ex pentito Vincenzo Scarantino. Francesco

