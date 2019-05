M5S e Lega | da decreti su sicurezza e famiglia dipende futuro del governo

Salvini : Conte non mi dia ordini - M5S leader lega sposta attenzione : Salvini: "Nessun ministro e neanche il presidente del Consiglio pensi di ordinare a me di far entrare le navi illegalmente con i migranti in Italia

Prof sospesa - Salvini : «Torni a scuola - voglio incontrarla». Lei accetta. Scontro M5S-Lega : Diventa un caso politico la vicenda della Professoressa Rosa Maria Dell'Aira, la docente di italiano e storia dell'Iti Vittorio Emanuele III di Palermo sospesa per due settimane dal servizio...

Palermo - insegnante sospesa si difende. M5S : “Depositata interrogazione. Alla Lega piacciono cittadini indottrinati?” : “piacciono solo i cittadini indottrinati? Obbedienti e quindi incapaci di costruire un mondo migliore di quello che ereditano, di spingerci oltre i diritti già conquistati? Noi lavoriamo affinché gli studenti abbiano un pensiero critico, sviluppino ragionamenti indipendenti e imparino a pensare con la propria testa. E il Ministero della Lega cosa fa? Li censura“. Anche il caso dell’insegnante sospesa per 15 giorni dopo che i ...

Lega - sindaco arrestato. M5S : «O noi o le tangenti». Salvini : «I pm li aiutano» : dal nostro inviato BUSTO ARSIZIO L'inciampo giudiziario, questa volta, suscita particolare imbarazzo. Perché Legnano non è un posto qualunque, per i leghisti è un luogo...

Così le pagine Facebook pro M5S e Lega hanno conquistato i loro follower : Molte delle pagine social chiuse nei giorni scorsi erano inizialmente dedicate all'intrattenimento. Solo dopo avevano cambiato finalità, abusando dell'opportunità di modificare il nome della pagina

Tangenti Legnano - M5S 'Lega cacci sindaco Fratus arrestato'/ Di Maio 'Via i corrotti' : Legnano commissariata dopo che il sindaco Fratus è stato arrestato per corruzione e Tangenti: ira M5s vs Lega, l'attacco di Di Maio.

Emma Bonino : «M5S e Lega? Sono complici - il potere è un grande collante» La diretta : La candidata di +Europa ospite degli studi romani del Corriere. Conduce Tommaso Labate. In studio Alessandra Arachi. Per le domande l’hashtag è #corrierelive

Appalti : M5S - 'Lega cacci il sindaco di Legnano' : Roma, 16 mag. (AdnKronos) - "La Lega cacci il sindaco di Legnano", finito ai domiciliari. E' quanto chiede il M5S in un post in apertura del blog delle Stelle. "Quando il MoVimento 5 Stelle dice che è in corsa una nuova tangentopoli e che la corruzione è un male ancora in salute nel nostro Paese, ev

Spread - ecco quanto è cresciuto nel primo anno di governo Lega-M5S : Nel primo anno di governo Lega-Cinque stelle, lo Spread è tornato in fibrillazione. Anzi, da prima del governo: la pubblicazione del “contratto del cambiamento” fu responsabile della prima impennata. ecco le date chiave...

A pagare il prezzo dei continui litigi Lega-M5S sono i cittadini : È ormai passato un anno dall’insediamento del nuovo esecutivo. Scorrendo all’indietro l’album fotografico di questi primi 12 mesi, si fa fatica a trovare un momento in cui i due alleati di governo siano andati d’amore e d’accordo. Lega e M5S sono riusciti a litigare su tutto quello che su cui c’era da litigare: dalla Tav all’Ilva, dal reddito di cittadinanza alla questione dei porti chiusi, dall’affaire Siri al posizionamento sul Venezuela, ...

Giorgia Meloni a Leggo - l'intervista integrale : «Salvini sbaglia - Roma non può essere trattata come una città qualunque - Lega e M5S sono agli stracci - il voto a FdI alle elezioni può cambia : Pensa che l'autonomia regionale porterebbe ad un'Italia di serie A e una di serie B? Ne ha parlato con Salvini? «Ho parlato con Salvini di questo tema diverse volte, anche quando...

Europee - Di Maio : “Tra M5S e Lega normale avere differenze. Incoerente allearsi con Juncker” : “Da capo politico del M5s posso dire che sia Incoerente allearsi con Juncker, che rappresenta quelle forze che ci hanno sempre imposto l’austerity”. Così Luigi Di Maio al termine del tavolo tecnico per le famiglie presso il Ministero dello Sviluppo Economico. L'articolo Europee, Di Maio: “Tra M5S e Lega normale avere differenze. Incoerente allearsi con Juncker” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Giorgia Meloni ospite a Leggo : «Salvini sbaglia - Roma non può essere trattata come una città qualunque - Lega e M5S sono agli stracci - il voto a FdI alle elezioni può cambiare l'Italia. Saremo la seconda forza del centrodestr : Giorgia Meloni ospite nella redazione di Leggo è stata intervistata dal direttore Davide Desario in vista delle elezioni Europee. La leader di FdI è candidata come capolista in...