L’Udinese attende la Spal | “Pensiamo a noi e al… Cagliari”

calcioweb.eu

(Di venerdì 17 maggio 2019) Match importantissimo in chiave salvezza, domani, per l’Udinese, che riceve alla Dacia Arena lagià salva. Fare punti per evitare che l’Empoli possa avvicinarsi ancora. Nella consueta conferenza stampa della vigilia, questi i punti affrontati dal tecnico bianconero Igor Tudor. “E’ una gara fondamentale, non si può sbagliare. Finiamo questo weekend, facciamo una buona gara e prendiamo questi tre punti. C’è anche il Cagliari, perché quando mancano due-tre partite alla fine conta tutto, anche i risultati degli altri, chi affronti. Mi concentro sulla nostra prestazione. Se si fa bene, si raccolgono punti, le motivazioni dovranno essere a mille. Se uno non capisce l’importanza di questa gara c’è qualcosa che non quadra. Penso di avere giocatori intelligenti e anche con esperienza. Ho visto bene i ragazzi. Tranquilli e tesi il giusto, ...

CalcioArg : Lista dei 32 (ufficiosa - si attende l’ufficialità) Portieri: Armani (River) Andrada (Boca) Marchesín (América) M… -