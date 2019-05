Lotto Sport Italia e Mainz svelano la nuova maglia Home per la stagione 2019 2020

calcioweb.eu

(Di venerdì 17 maggio 2019) Debutterà nell’ultima partita di campionato in programma sabato 18 maggio contro il TSG 1899 Hoffenheim ladi 1. FSV05 realizzata da, l’aziendana leader nelle calzature e nell’abbigliamento per loe il tempo libero. Ladivisa presenta un design che combina modernità e tradizione. Lasi caratterizza per un look total red e richiama i colori sociali del club. L’effetto striato del materiale tecnico, un nuovo tessuto di poliestere Shiny STP costituito da due differenti filati, uno lucido e l’altro opaco, a lavorazione jacquard, dona all’outfit un accento raffinato, mentre il colletto con scollo a V a polo e con un design a righe bicolor bianco-grigio a contrasto e di spessori differenti dà vita a un gioco di contrasti. Impreziosiscono la divisa i dettagli: sul retro del colletto è presente l’anno di ...

