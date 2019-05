Livorno | rinnovo del contratto per mister Roberto Breda

calcioweb.eu

(Di venerdì 17 maggio 2019) Un mezzo miracolo, da quando è subentrato sulla panchina amaranto.ha condotto ilalla salvezza all’ultima giornata, dopo aver “prelevato” i toscani a novembre in ultima posizione. Per questo, l’allenatore trevigiano è stato premiato dalla società, che ha deciso di rinnovargli il. Oggi, confermano dalla società, al termine di un positivo incontro a Genova con la proprietà è stato trovato l’accordo con il tecnico trevigiano per unbiennale. La firma è attesa nei prossimi giorni. LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE DELLA TUA SQUADRA L'articolodelperCalcioWeb.

