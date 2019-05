LIVE Taekwondo | Mondiali 2019 in DIRETTA | 17 maggio | SIMONE ALESSIO IN SEMIFINALE

oasport

(Di venerdì 17 maggio 2019) Buongiorno e benvenuti alladella terza giornata di gare deidi. Oggi vivremo molti altri incontri emozionanti sui tatami di Manchester, con l’Italia che cercherà di trovare il primo acuto in una rassegna iridata fino ad ora avara di soddisfazioni azzurre. Leri speranze saranno riposte sunei -74 kg. Il 19enne toscano sta infatti vivendo un ottimo momento di forma, visto che in questa stagione è arrivato un doppio successo al Cyprus Open e alla President’s Cup Africa. Risultati che fanno sperare in una prova importante anche oggi, in cui avrà l’occasione di sfruttare la condizione favorevole per lasciare il segno. Nei -49 kg sarà invece impegnata Martina Corelli, anche lei atleta classe 2000. Negli ultimi anni sono arrivati numerosi piazzamenti importanti nei tornei Open e quest’anno ha chiuso al terzo posto in Slovenia. Una ...

