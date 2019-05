LIVE Golf | PGA Championship 2019 in DIRETTA | secondo giro | Koepka e Molinari in serata

oasport

(Di venerdì 17 maggio 2019) Buongiorno, e benvenuti alladeldel PGAMajor dell’anno in materia di, che si disputa sul Black Course di Bethpage Black. Dopo il primoal comando c’è il vincitore dello scorso anno, Brooks: il ventinovenne della Florida è riuscito a chiudere in 63 colpi, 7 sotto il par, con un ritmo retto solo dal neozelandese Danny Lee (nato in Corea del Sud, a Incheon, ma a tutti gli effetti del Paese in cui si trova dall’età di otto anni). Completa il podio, per il momento, l’inglese Tommy Fleetwood, che si colloca a -3. Soltanto in sedici sono riusciti a ottenere uno score sotto il par, dato che aumenta a 40 quando si allarga il discorso a chi entro il par 70 è rimasto. Francescoriparte da quella che, stante la situazione, è una posizione neppure tanto negativa, la cinquantunesima, così come il ...

