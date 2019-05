LIVE Cska Mosca-Real Madrid 18-22 | Eurolega 2019 in DIRETTA | partono meglio gli spagnoli

oasport

(Di venerdì 17 maggio 2019) Buonasera e benvenuti allatestuale di, seconda semifinale di, massimo campionato di basket europeo. Alla Fernando Buesa Arena di Vitoria si affronteranno due squadre che hanno fatto semplicemente la storia del basket europeo, essendo la prima e la seconda per numero di titoli conquistati (10 glie 7 i russi). Il, trascinato dal francese Nando De Colo (più di 20 punti di media), ha chiuso al secondo posto la stagione, mentre ilal terzo, guidato da un Facundo Campazzo straordinario in questi playoff con i suoi oltre 24 punti a partita. Ci sarà anche un po’ di Italia in questa semifinale: il playmaker azzurro Daniel Hackett, infatti, è una carta importante per iluscendo dalla panchina. La vincente di questa sera si giocherà il titolo domenica contro una squadra turca, ovvero chi la spunterà dal derby tra ...

italia_power : Ora live dalla Spagna.... seconda semifinale di Eurolega basket ?????? in diretta ?????? con @occhiosportivo .... su… - Pianeta_Basket : LIVE EuroLeague F4 Semifinali - CSKA Mosca-Real Madrid, la cronaca testuale - OA_Sport : LIVE Cska Mosca-Real Madrid, Eurolega 2019 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale -