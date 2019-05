laragnatelanews

(Di venerdì 17 maggio 2019) Ci preoccupiamo per l’avanzare inesorabile dell’inquinamento, del cibo spazzatura e delle nostra cattive abitudini e stili di vita. Ma nonostante tutto continuiamo così: mangiamo male, fumiamo e addio all’attività fisica perchè è sempre meglio un aperitivo con gli amici o starsene buttati sul divano a mangiare cibo spazzature che però ci rende tanto felici (sensi di colpa finali a parte). Il pensiero potrebbe essere “camperemo poco ma bene?”. A quanto pare no. Dati alla mano infatti in Italia si muore sempre di meno. La mortalità prematura nella fascia d’età tra i 30 e i 69 anni è diminuita del 26,5% per gli uomini e del 17,35 % tra le donne. Aumenta invece il rischio di mortalità per aver contratto infezioni in ospedale passando da 18.668 decessi del 2003 ai 49.301 del 2016. Allarmante il dato che conferma come L’iItalia da sola conta il 30% ...

laragnatelanews : L’italiano è goloso, fuma e non fa sport… ma ha lunga vita… - evyna : L’italiano è goloso, fuma e non fa sport… ma ha lunga vita… - bopper_597 : @panda_goloso Condivido in pieno. Ormai emotivamente lo hanno demolito. Speriamo riesca comunque a dare il meglio s… -