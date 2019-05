L' Italia della corruzione in perenne campagna elettorale

Pagelle Giro d’Italia 2019 - voto settima tappa : Pello Bilbao si esalta sul finale - Formolo spreca. Gran lavoro della UAE Emirates : settima tappa senza un attimo di sosta quella percorsa oggi dal Giro d’Italia 2019: sul traguardo de L’Aquila, per ricordare il terribile terremoto di dieci anni fa, ad imporsi è stato lo spagnolo Pello Bilbao, che è riuscito ad anticipare i compagni di fuga sul finale. Mantiene a fatica la Maglia Rosa l’azzurro Valerio Conti. Andiamo a rivivere la frazione con le Pagelle dei protagonisti. Pagelle settima tappa Giro ...

Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione : in tutta Italia si aprono le “cattedrali dell’acqua” : Sabato 18 e domenica 19 Maggio prossimi tornano ad aprirsi al pubblico le “cattedrali dell’acqua”, tradizionale simbolo della Settimana Nazionale della Bonifica ed Irrigazione, promossa dall’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI): sono centinaia gli appuntamenti, che stanno interessando l’intera Penisola sotto lo slogan 2019 “Acqua è…”, in sintonia con il tema del concorso ...

“Zingaro di m…” : Mihajlovic insultato prima della finale di Coppa Italia. La moglie : “È stato un vigile - non un tifoso” : È diventato virale un video, girato la sera della finale di Coppa Italia e pubblicato poi in Rete, dove si vede l’attuale allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic discutere animatamente fuori dall’Olimpico con alcuni tifosi: nelle immagini si vede l’ex calciatore della Lazio circondato dalle forze dell’ordine che cercano di trattenerlo. Alla base di tutto c’è un insulto, “zingaro di m…” rivolto ...

Sergio Arcuri a Storie Italiane : “Le agenti della Prati chiedano scusa!” : Storie Italiane, il fratello di Manuela Arcuri sul caso Pamela Prati: “chiedano scusa” E’ intervenuto in studio nella puntata di Storie Italiane di oggi, venerdì 17 maggio 2019, dopo l’intervista registrata mandata in onda ieri, Sergio Arcuri, fratello di Manuela, tornato a parlare del rapporto che in passato la sorella ha avuto con le due manager di Pamela Prati. Intervistato di nuovo dalla padrona di casa Eleonora ...

Boom di robot nelle industrie Italiane : +11 - 5% - meglio della Cina : Forte accelerazione nell’ultimo biennio, in coincidenza con il varo del piano di incentivazione fiscale per i beni 4.0. Lo scatto italiano è ancora più ragguardevole se parametrato a quanto accade nel resto del mondo, dove invece il tasso di crescita globale è stato, nel 2018, di appena l’uno per cento...

Giro d’Italia – Il tracciato della 7ª tappa da Vasto a L’Aquila : percorso - altimetria e favoriti : La Corsa rosa regala oggi la settima tappa, caratterizzata da un percorso lungo 185 km che porterà i corridori da Vasto a L’Aquila Il Giro d’Italia 2019 prosegue dopo aver regalato numerose emozioni ieri ai tifosi italiani, con la vittoria di Masnada e la maglia rosa finita sulle spalle di Conti. Fabio Ferrari/LaPresse Oggi il menu prevede una particolare settima frazione, caratterizzata da un percorso di 185 km che condurrà i ...

Eurovision Song Contest 2019 : i risultati della seconda semifinale. Altri dieci Paesi raggiungono Mahmood e l’Italia in finale : Si è appena conclusa a Tel Aviv la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2019: in gara 18 Paesi, diritto di voto esteso anche a Italia, Germania e Regno Unito. Restano fuori dalla finale di sabato Armenia, Irlanda, Moldavia, Lettonia, Romania, Austria, Croazia, Lituania. Continua l’avventura per Macedonia del Nord, Olanda, Albania, Svezia, Russia, Azerbaigian, Danimarca, Norvegia, Svizzera e Malta. Ricordiamo che Israele, ...

Lotito e D’Angelo fanno visita all’agente ferito negli scontri avvenuti prima della finale di Coppa Italia : Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, e Nicolò D’Angelo, attuale Capo della Sicurezza del club biancoceleste, hanno fatto visita al dirigente del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale, Ugo Esposito, rimasto ferito ieri durante gli scontri avvenuti prima della finale della Coppa Italia. “Esprimendo vicinanza alla Polizia Locale e a tutte le forze dell’ordine impegnate nei servizi di sicurezza, i ...

Ministero della Salute : “In Italia nessun ritiro delle protesi al seno ruvide” : nessun ritiro dal mercato Italiano delle protesi al seno testurizzate, o ruvide, collegate all’insorgenza di un raro tumore, il linfoma anaplastico a grandi cellule Alcl: “Non si ravvedono motivazioni sufficienti per raccomandare il ritiro dalla disponibilita’ commerciale delle protesi testurizzate e non si pone indicazione alla rimozione della protesi liscia o testurizzata in assenza di sospetto clinico di Bia-Alcl”. Lo ...

«Non pagheremo i debiti dell’Italia» Altolà dell’Austria (e anche della Ue) : Il ministro delle finanze di Vienna (presidente di turno dell’Unione) chiede a Bruxelles una linea più dura contro le voci che vogliono lo sforamento del 3%. E anche Moscovici avverte: «Il debito italiano non può più espandersi»

Giro d’Italia 2019 - risultato e classifica della tappa di oggi (Cassino-San Giovanni Rotondo) : trionfo di Fausto Masnada - Valerio Conti nuova maglia rosa : Fausto Masnada (Androni Giocattoli – Sidermec) ha vinto la sesta tappa del Giro d’Italia 2019, 238 km da Cassino a San Giovanni Rotondo. oggi è andata in porto la fuga e il 25enne bergamasco ha fatto la differenza sull’unico GPM di giornata, battendo poi in una volata a due Valerio Conti (UAE-Team Emirates), che conquista invece la maglia rosa. Alle loro spalle si piazzano gli spagnoli José Joaquín Rojas (Movistar) e Rubén Plaza ...

Giro d’Italia – Caduta di gruppo nei primi km della 6ª tappa : tutte le FOTO dell’incidente : Le FOTO della Caduta avvenuta oggi ad appena 34 km dal via della sesta tappa del Giro d’Italia, che ha visto convolto anche Primoz Roglic E’ in corso la sesta tappa del Giro d’Italia, che sin dai primi momenti ha lasciato i tifosi col fiato sospeso. Ad appena 34km dal via, infatti, una maxi Caduta di gruppo ha fatto preoccupare gli appassionati delle due ruote. Tanti i ciclisti coinvolti nell’incidente, tra cui la ...

Coppa Italia - Anna Falchi festeggia la vittoria della Lazio con una foto nuda : Anna Falchi festeggia con una foto nuda la vittoria della Coppa Italia da parte della Lazio. “Senza parole, solo tanta felicità… Non mollare mai. Questo è e sempre sarà il nostro motto… Forza Lazio”, scrive infatti l’attrice su Instagram pubblicando una sua foto hot. La Falchi si mostra sdraiata sul letto, completamente nuda, con indosso soltanto un perizoma microscopico. Sguardo ammiccante e indice sulle labbra ...