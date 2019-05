L’Inter offre 60 milioni per Insigne Unica offerta per l’attaccante azzurro

ilnapolista

(Di venerdì 17 maggio 2019) Continua l’incertezza sul futuro di Lorenzoin. Dopo la pace con società e allenatore, l’attaccante è fermo di nuovo ai box per un risentimento muscolare e sembra che non ci sarà per l’ultima al San Paolo contro l’Inter. Proprio la società milanese è l’ad aver manifestato, secondo il Mattino, un interesse nei confronti di. Ieri si erano rincorse le voci di un asse Icardi-Insegne per l’Atletico Madrid, il quotidiano invece oggi parla dell’addio di Perisic all’Inter e dei sondaggi per rimpiazzarlo. L’attaccante napoletano sarebbe tra i papabili per il posto, ma la valutazione del club milanese è molto al di sotto di quanto chiesto da De Laurentiis. 60, questa l’pervenuta al procuratore del calciatore Mino Raiola, che da esperto nelle trattative, ha risposto che il presidente...

infoitsport : Marotta tenta Chiesa: ecco cosa gli offre in più l'Inter - bernabis1976 : @AndreaMinali @BiffiLuca @tantononcambio @tal_Marco @capuanogio guardate che non c'entra nulla se ne parlano o meno… - fcin1908it : Dopo Monaco e Porto, altra pretendente per Joao Mario. L'Inter lo offre all'Everton e chiede... -… -